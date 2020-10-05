AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هزم كورونا.. لحظة الإعلان عن خروج ترامب من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية ..شاهد

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:16 ص
لحظة خروج الرئيس
لحظة خروج الرئيس الامريكي دونالد ترامب من المستشفى
قسم التوك شو
نقلت قناة «سكاي نيوز عربية» لحظة خروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المستشفى، حيث كان يعالج من فيروس كورونا المعروف بـ «كوفيد 19» بعد تحسن صحته.

وأعلن الفريق الطبي المعالج أن حالة الرئيس الأمريكي في تحسن وخرج من المستشفى، كما أعلن في المؤتمر الصحي بعد التأكد من حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

كما عرضت قناة «العربية» المؤتمر الصحفي للفريق الطبي المعالج للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ماريلاند بالولايات المتحدة. 

وقال «شون كونلي» طبيب البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي عانى من ضيق التنفس وانخفاض في نسب الأكسجين، مؤكدا أن الفريق الطبي كان مستعدا لكل الأعراض وناقشوا أسباب كل عرض من التي ظهرت على الرئيس وما إذا كانوا في حاجة للتدخل أو لا.

وأكد «كونلي» أن مساء الخميس وصباح الجمعة شعر الرئيس بتحسن ، كما شعر بأعراض طفيفة بسبب الأكسجين، مضيفا أنه في يوم الجمعة أصيب بحمي بسبب نقص الأكسجين.


وأشار إلى أن الطاقم الطبي كان قلقا من تبعات المرض  خصوصا بعد إصابته بالحمى، لكن الآن الرئيس الأمريكي أصبح في حالة جيدة وبإمكانه التنقل داخل المستشفي.

و أعلن الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب عن إيجابية نتيجة اختبارهما لـ COVID-19 في وقت مبكر من صباح الجمعة، وظهرت عليهما أعراض خفيفة لكنهما كانا على ما يرام.

ووفقًا لموقع health line، على الرغم من أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يصابون بـ COVID-19 سيكون لديهم أعراض خفيفة يمكن علاجها في المنزل بالراحة، والأسيتامينوفين، والسوائل، فإن نسبة أقل من الناس ستختبر مرضًا أكثر خطورة، ويحتمل أن يهدد الحياة ويتطلب الاستشفاء ودعم التنفس ولا يوجد علاج أو لقاح لـ COVID-19.
Advertisements

موضوعات متعلقة

روشتة لعلاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته من فيروس كورونا

بعد إصابته بـ كورونا .. رحلة الرئيس الأمريكى من السخرية إلى المرض.. وطبيب يقدم روشتة العلاج وإجراءات يجب اتباعها.. وتفاصيل خطة التعافى

لم يعان من نقص في الأكسجين.. طبيب ترامب يكشف ما تعرض له الرئيس خلال الـ 48 ساعة الماضية.. فيديو

طبيب ترامب يتهرب من الأسئلة خلال لقاء إعلامي خاصة بصحة الرئيس الأمريكي.. فيديو

شعر بالتردد والإحباط .. كواليس اللحظات الأخيرة قبل نقل ترامب إلى مستشفى والتر ريد

الفريق المعالج لـ ترامب: الرئيس تعرض لنوبتين من انخفاص الأكسجين في الدم منذ إصابته بكورونا

ترشيحاتنا

هزم كورونا.. لحظة الإعلان عن خروج ترامب من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية ..شاهد

فضيحة.. مرتضى منصور بعد قرار اللجنة الأولمبية بإيقافه 4 سنوات: هشام حطب يتحدى البرلمان

اللجنة الأولمبية تدعو مجلس الزمالك لانتخابات تكميلية على مقعد الرئيس

لدواع أمنية.. إثيوبيا تغلق المجال الجوي فوق سد النهضة

كلوب يدافع عن حارس مرمى ليفربول بعد السباعية

وزير الري الإثيوبي: لولا سد النهضة لدمرت الفيضانات السودان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند تناول الفلفل الحار يوميا؟.. أهم الفوائد والأضرار

بالأوف شولدر.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة

طريقة عمل الكنافة بالجبنة للشيف نجلاء الشرشابي