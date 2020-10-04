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توك شو

حالة ترامب الصحية.. الحمى هاجمت الرئيس الأمريكي وكادت أن تقضي عليه.. تفاصيل

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:12 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
قسم التوك شو
عرضت قناة «العربية» المؤتمر الصحفي للفريق الطبي المعالج للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ماريلاند بالولايات المتحدة. 


وقال «شون كونلي» طبيب البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي عانى من ضيق النفس وانخفاض في نسب الأكسجين، مؤكدا أن الفريق الطبي كان مستعدا لكل الأعراض وناقشوا أسباب كل عرض من التي ظهرت على الرئيس وما إذا كانوا في حاجة للتدخل أو لا.


وأكد «كونلي» أن مساء الخميس وصباح الجمعة شعر الرئيس بتحسن ، كما شعر بأعراض طفيفة بسبب الأكسجين، مضيفا أنه في يوم الجمعة أصيب بحمي بسبب نقص الأكسجين.


وأشار إلى أن الطاقم الطبي كان قلقا من تبعات المرض  خصوصا بعد إصابته بالحمى، لكن الآن الرئيس الأمريكي أصبح في حالة جيدة وبإمكانه التنقل داخل المستشفي.


و أعلن الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب عن إيجابية نتيجة اختبارهما لـ COVID-19 في وقت مبكر من صباح الجمعة، وظهرت عليهما أعراض خفيفة لكنهما كانا على ما يرام.


ووفقًا لموقع health line، على الرغم من أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يصابون بـ COVID-19 سيكون لديهم أعراض خفيفة يمكن علاجها في المنزل بالراحة، والأسيتامينوفين، والسوائل، فإن نسبة أقل من الناس ستختبر مرضًا أكثر خطورة، ويحتمل أن يهدد الحياة ويتطلب الاستشفاء ودعم التنفس ولا يوجد علاج أو لقاح لـ COVID-19.
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