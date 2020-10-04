التنمية المحلية: تحويل أكثر من 600 قيادة محلية إلى التحقيق لمشاركتهم في المخالفات.. فيديو

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن محافظة البحيرة تأتي في المركز الأول من حيث عدد المتقدمين، حيث وصل العدد إلى 194 ألف طلب، ثم المنوفية والقليوبية من حيث الأعداد.



وتابع "قاسم" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن محافظة البحيرة والقليوبية كان عدد المتقدمين بهم خلال الأسبوع الماضي مرتفع، مشيرا إلى أن محافظة الجيزة تدخل سباق العدد بقوة خلال الأسبوع الماضي أيضا، وكذلك الأمر للشرقية.



وأشار إلى أن محافظة القليوبية قامت بتخفيض سعر المتر من 10 إلى50% باختلاف الأحياء، وكذلك الأمر بالنسبة لمحافظة الإسكندرية.



وفيما يخص الإلزام بشراء "كراسة الشروط" أوضح أن الوزارة الغت هذا الشرط ويمكن للمتقدم التقدم بالطلب دون الحصول على كراسة الشروط.



وأضاف أن القيادات المحلية التي شاركت في البناء المخالف الفترة الماضية جميعهم سيتم محاسبتهم، معقبا: أكثر من 600 قيادة محلية تم تحويلها إلى التحقيق لمشاركتها في البناء المخالف.



وأوضح أن تقسيط مبلغ التصالح بيكون على 3 سنوات وبدون أي فوائد، مشيرا إلى أن أي مخالفة تم تسديددها قبل تطبيق التخفضيات سيتم خصمها من قيمة التصالح.





