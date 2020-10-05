بألوان مبهجة.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها





تألقت رضوي الشربيني في الصور بإطلالة أنبقة من اختيار الأستايلست سعيد رمزي، حيث ارتدت بنطلون باللون الموف الغامق و نسقت معه بلوزة ذا أكمام طويلة اتسمت بألوانها المبهجة التي منحتها إطلالة جذابة.





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وانتعلت رضوي الشربيني حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي، و تميزت هذه الإطلالة بأنها كشفت عن قوامها الرشيق و لم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات و لكنها أكتفت بأقراط متوسطة الحجم ذات اللون الذهبي.





أما من الناحية الجمالية، أعتمدت رضوي الشربيني على تسريحة شعر بسيطة وهي الذيل حصان، فيما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوانالهادئة و المتناسقة مع لون بشرتها.



