بألوان مبهجة.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

حرصت المذيعة رضوي الشربينى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة من احدث ظهور لها.
تألقت رضوي الشربيني في الصور بإطلالة أنبقة من اختيار الأستايلست سعيد رمزي، حيث ارتدت بنطلون باللون الموف الغامق و نسقت معه بلوزة ذا أكمام طويلة اتسمت بألوانها المبهجة التي منحتها إطلالة جذابة.
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وانتعلت رضوي الشربيني حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي، و تميزت هذه الإطلالة بأنها كشفت عن قوامها الرشيق و لم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات و لكنها أكتفت بأقراط متوسطة الحجم ذات اللون الذهبي.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت رضوي الشربيني على تسريحة شعر بسيطة وهي الذيل حصان، فيما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوانالهادئة و المتناسقة مع لون بشرتها.