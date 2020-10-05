AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيسة المفوضية الأوروبية تدخل الحجر الصحي بعد مخالطتها مصابا بكورورنا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:22 م
رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية
ريهام فيكتور
عرضت فضائية يورونيوز ، فيديو أفادت فيه أن رئيسة المفوضية الأوروبية تدخل الحجر الصحي بعد حضورها اجتماعا مع شخص مصاب بكورونا.

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الإثنين أنها ستلزم الحجر الصحي ليوم رغم خضوعها لفحص أظهر عدم إصابتها بكوفيد-19، بعد اجتماع الأسبوع الماضي مع شخص أظهر اختبار لاحقا أنه مصاب بالوباء.

وكتبت فون دير لايين في تغريدة "تبلغت بأنني شاركت في اجتماع الثلاثاء الماضي حضره أيضا شخص جاءت نتيجة فحصه أمس (الأحد) إيجابية لكوفيد-19. وعملا بالتنظيمات المعتمدة، الزم إذا العزل حتى صباح غد (الثلاثاء)" ، وأشارت إلى أن نتيجة فحصها الخميس كانت سلبية وأنها ستخضع لاختبار جديد الأثنين.

وزارت فون دير لايين لشبونة الثلاثاء الماضي لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين البرتغاليين ، عندما تكون في بروكسل، تقيم المسؤولة الأوروبية بشكل عام في شقة صغيرة في الطابق 13 من مقر المفوضية الأوروبية في بيرلايمونت، بالقرب من مكتبها.
Advertisements

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. ميركل وكبار قادة الاتحاد الأوروبي يعقدون مؤتمرا صحفيا بعد قمة رئيس الصين

تركيا تواصل الاستفزاز.. قبرص تعلن استعدادها للحوار مع أنقرة بشرط

أزمة البريكسيت تشتعل من جديد.. الاتحاد الأوروبي يعاقب لندن لتخليها عن أجزاء من الاتفاق

رئيسة المفوضية الأوروبية في الحجر الصحي بعد مخالطتها لأحد المصابين بـ كورونا

خالطت مصابا بـ كورونا.. رئيسة المفوضية الأوروبية تعلن دخولها الحجر الصحي

عزل ذاتي لرئيسة المفوضية الأوروبية بعد مخالطتها لشخص مصاب بكورونا

ترشيحاتنا

تسرب غاز أم ماس كهربائي| تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة عروسي الجنة بعد 24 ساعة زفاف بالشرقية

وسط صراخ ودعوات بالمغفرة.. الآلاف يشيعون "عروسي الجنة" في ديرب نجم

تخفيض جديد على أرخص سيارة في مصر سوزوكي ألتو suzuki alto.. صور

تحت تهديد السلاح.. الابن الجاحد يحبس أمه عاما كاملا بسبب المعاش | فيديو

خلال ساعات.. رئيس الأهلي يجتمع بموسيماني لحسم الصفقات الجديدة وموقف المعارين

الأرصاد: أمطار غزيرة على جنوب الصعيد وسيناء غدا.. وطقس مائل للحرارة في القاهرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار كيا جراند سيراتو 2020 kia grand cerato .. صور

بعد حفل صاخب.. مصابة بـ كورونا تتلقى تعليقات مسيئة وتهديدات بالقتل

بعد إصابتها بمرض نادر .. 10 صور تكشف عن نحافة بسمة وهبة