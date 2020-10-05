رئيسة المفوضية الأوروبية تدخل الحجر الصحي بعد مخالطتها مصابا بكورورنا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الإثنين أنها ستلزم الحجر الصحي ليوم رغم خضوعها لفحص أظهر عدم إصابتها بكوفيد-19، بعد اجتماع الأسبوع الماضي مع شخص أظهر اختبار لاحقا أنه مصاب بالوباء.

وزارت فون دير لايين لشبونة الثلاثاء الماضي لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين البرتغاليين ، عندما تكون في بروكسل، تقيم المسؤولة الأوروبية بشكل عام في شقة صغيرة في الطابق 13 من مقر المفوضية الأوروبية في بيرلايمونت، بالقرب من مكتبها.