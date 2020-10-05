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رياضة

وقف الأفراح.. فاسيليو يطالب لاعبي دجلة بغلق صفحة أسوان من أجل الزمالك

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 01:51 م
بابا فاسيليو
بابا فاسيليو
عمرو الحلواني

طالب اليونانى بابا فاسيليو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة لاعبيه بغلق صفحة الفوز أسوان فى الجولة الـ 31 من الدوري من أجل الاستعداد لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها الخميس المقبل فى إطار لقاءات الجولة الـ 32 من منافسات الدوري الممتاز .

ويري فاسيليو أن مباراة فريقه المقبلة أمام الزمالك تعد مهمة للغاية فى مشوار الفريق نحو البقاء بالدوري الممتاز خاصة إنه فى حال الفوز بها سيصل الفريق إلى النقطة 37 ويدخل ضمن المراكز المستقرة بجدول ترتيب الدوري .

وكان مجلس إدارة نادى وادى دجلة قرر صرف مكافآت مالية استثنائية للفريق  بعد الفوز الأخير على حساب أسوان والارتقاء إلى المركز الـ 13 برصيد 34 نقطة .

وجاءت مكافآت مسئولو دجلة بخلاف ما تنص عليه اللائحة كحافز للفريق من أجل الاستمرار فى تحقيق النتائج الجيدة والابتعاد بقوة عن منطقة الخطر المهددة بالهبوط إلى دوري القسم الثانى .

وتلقى اللاعبون والجهاز الفنى وعدا بصرف المزيد من المكافآت الاستثنائية خلال الفترة المقبلة فى حال الاستمرار فى تحقيق الانتصارات وحسم بقاء الفريق بالدوري الممتاز .

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