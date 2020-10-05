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منوعات

هتموتينا.. ينهال بالضرب على فتاة آسيوية في المواصلات لعدم ارتدائها الكمامة..شاهد

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:36 م
صدى البلد
مريم صليب
تعرضت فتاة بالغة من العمر 16 عاما تقريبا إلى الضرب و الركل والسب داخل إحدى الحافلات البريطانية في وضح النهار الأسبوع الماضي من أحد المسنين . 

ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور"، فإن فتاة آسيوية ركبت إحدى الحافلات بالمواصلات العامة البريطانية الأسبوع الماضي لتصل إلى منزلها وتعرضت للضرب بسبب عدم إرتدائها الكمامة داخل الحافلة . 

وقام رجل خمسيني بسب تلك الشابة لأنها لم ترتد الكمامة وتجلس في المواصلات العامة بتلك الطريقة واتهمها بأنها تريد نقل الفيروسات لهم لأنها تتعمد عدم إرتداء الكمامة. 

وقررت الفتاة إنهاء الأزمة و إرتداء الكمامة و إنهاء الموقف ، و لكنهت فوجئت بأن الرجل يضربها بقوة على رأسها و صفعها، قائلا " تريدي قتلنا ، فإن الفيروس لا ينتشر إلا عن طريق المواطنين الآسيويين  و طردها من الحافلة" . 

وقام أحد الركاب في الحافلة بتصوير ذلك الموقف و نشره غبر وسائل التواصل الإجتماعي ، وتعجب الرواد من عنصرية الرجل لأن الفيروس ينتشر بين الجميع و ليس المواطنين الآسيويين فقط.

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