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برلمان

برلمانية تطالب بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا داخل المدارس والجامعات

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:06 ص
النائبة ماجدة نصر
النائبة ماجدة نصر ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان
معتز الخصوصى
طالبت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان بضرورة الاهتمام بالجانب الصحى مع اقتراب عودة المدارس والجامعات فى ظل تخصيص يومين للحضور فى المدارس.

وأشارت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا داخل المدارس والجامعات بهدف الحفاظ على صحة طلابنا. 

وطالبت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان جميع المديرين بضرورة صيانة دورات المياه فى المدارس، وضرورة إيجاد حل للكثافة داخل الفصول لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب.

وأكدت ضرورة تطبيق التعليم عن بعد "التعليم الدمج"، ولا بد أن نستفيد من التدريب الجيد لأعضاء هيئة التدريس وتطبيق التدريب بشكل جيد.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قال إن مصر مازالت في أواخر المرحلة الأولى من فيروس كورونا، مؤكدا أن حالات الإصابة تنخفض الآن بعد أن وصلت إلى الزيادة وهذا طبقا للأرقام.

وأضاف عبدالغفار خلال لقائه في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر، أن المعادلة الحسابية لعدد الإصابات يجب أن تعتمد على نسبة التغير اليومي ومن المحتمل أن يحدث لنا موجة ثانية، ومن الممكن أن يحدث ارتفاع في الأعداد مرة واحدة، ناصحا بالاهتمام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الماسك.

وأوضح عبدالغفار أن ارتداء الماسك يحمي من الإصابة بفيروس كورونا بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تظل أعداد الإصابات كما هي حتى سنة أخرى.

واستطرد أنه خلال الأسابيع القادمة سنبدأ في المرحلة الأولى من اللقاح المصري، مؤكدا أن المرحلة الأولى تبدأ على عدد قليل من المرضى وبعد ذلك سيتم مضاعفتها إلى مئات ثم إلى آلاف.

وأشار إلى أن الفاكسين يأخذ سنوات حتى نطمئن على الحالة، ونطمئن على أن الأجسام المناعية التي تخرج منه مازالت متواجدة لمعادلة الفيروس.
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