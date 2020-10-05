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محافظات

100 مليون صحة| الكشف الطبي على 41 ألف مواطن بالوادي الجديد

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:18 م
صدى البلد
منصور ابوالعلمين
أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، الكشف على 41465 مواطنًا من المصابين بالأمراض المزمنة وغير السارية منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لحملة 100 مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وحتى الآن بنسبة 63.8% من إجمالى المستهدف بالمبادرة وهو 71400 مواطن.


وأضاف محروس، فى بيان صحفى، أنه سيجرى صرف الأدوية للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحى بكميات تكفى لثلاثة أشهر، ويجرى العمل بالمبادرة من خلال 26 نقطة ثابتة ومتحركة وذلك من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء طوال أيام الأسبوع لمدة 3 أشهر، كما أن المستهدف هو فحص عدد 71300 مواطن فوق سن الأربعين بجميع مراكز المحافظة وعلاجهم بالمجان.


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وتابع أنه جرى إطلاق حملات تجوب المدن والقرى لتوعية المواطنين بأهمية الكشف الطبى للعلاج من الأمراض وتكليف الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحى للمواطنين بالمبادرة، وتوصيل العلاج للمرضى غير القادرين لمنازلهم.

وأشار إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية فى جميع مواقع تنفيذ المبادرة الرئاسية بتكثيف التطهير والتعقيم فى أماكن المبادرة، وإلزام المشاركين فيها بارتداء الكمامات لحمايتهم من كورونا وللحد من انتشار الفيروس.

وكان قد دشنت محافظة الوادى الجديد، يوم الجمعة، 18 سبتمبر 2020، مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر الاعتلال الكلوى والتى تأتى ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج المواطنين بالمجان.
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