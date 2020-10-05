وزير التعليم: زمان ماكانش في فتن طائفية وتحرش وماكناش محتاجين كتاب للأخلاق

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى،عندما تحدث الرئيس السيسي عن بناء الشخصية فى التعليم ، كان يقصد العودة إلى عصر التعليم الذهبى لمصر .





وأضاف وزير التربية والتعليم خلال كلمته بإحتفالية تكريم اوائل الثانوية العامة 2020 : زمان ماكناش نسمع عن فتن طائفية ولا تحرش ، ومكناش محتاجين كتاب للقيم والأخلاق ، ولو رجعنا للاربعينات والخمسينيات هانلاقي ان وضعنا كان عظيم .





وتابع وزير التربية والتعليم: "مش لازم نتعلم بطريقة زمان" ، لان العصر الحالي يحتاج مهارات وعلوم جديدة مختلفة، موضحا أن الرسم فى كلية الهندسة كان زمان بالمسطرة فقط ، أما الان هناك تطور حدث وبالتالى لابد أن يتم تطوير التعليم .





وقال وزير التربية والتعليم : التعليم لابد أن يكون له تأثير على بناء شخصية الطالب، مؤكدا أن للطلاب دور فى المستقبل لنقل ما تعلموه إلى زملائهم .





وداعب الوزير الطلاب، قائلًا: "كنت من الأوائل ومحدش كرمني ولا التلفزيون صور معايا وفي الكلية استلمت الشهادة بعد ٢٠ سنة" .





ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الشكر لأوائل الثانوية العامة والدبلومات على ما بذلوه من جهد كبير، كما وجه الوزير الشكر لزملائه لجعل امتحانات الثانوية العامة التوجيهي ممكنة هذا العام رغم الظروف الصعبة التى مر بها العام الدراسى.



