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تعليم

وزير التعليم: زمان ماكانش في فتن طائفية وتحرش وماكناش محتاجين كتاب للأخلاق

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:32 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياســـمين بدوي - ايهاب اشرف
قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى،عندما  تحدث الرئيس السيسي عن بناء الشخصية فى التعليم ، كان يقصد العودة إلى عصر التعليم الذهبى لمصر .

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال كلمته بإحتفالية تكريم اوائل الثانوية العامة 2020  : زمان ماكناش نسمع عن فتن طائفية ولا تحرش ، ومكناش محتاجين كتاب للقيم والأخلاق ، ولو رجعنا للاربعينات والخمسينيات هانلاقي ان وضعنا كان عظيم .

وتابع وزير التربية والتعليم:  "مش لازم نتعلم بطريقة زمان" ، لان العصر الحالي يحتاج مهارات وعلوم جديدة مختلفة، موضحا أن الرسم فى كلية الهندسة كان زمان بالمسطرة فقط ، أما الان هناك تطور حدث وبالتالى لابد أن يتم تطوير التعليم .

وقال وزير التربية والتعليم : التعليم لابد أن يكون له تأثير على بناء شخصية الطالب، مؤكدا أن للطلاب دور فى المستقبل لنقل ما تعلموه إلى زملائهم .

وداعب الوزير الطلاب، قائلًا:  "كنت من الأوائل ومحدش كرمني ولا التلفزيون صور معايا وفي الكلية استلمت الشهادة بعد ٢٠ سنة" .

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الشكر لأوائل الثانوية العامة والدبلومات على ما بذلوه من جهد كبير، كما وجه الوزير الشكر لزملائه لجعل امتحانات الثانوية العامة التوجيهي ممكنة هذا العام رغم الظروف الصعبة التى مر بها العام الدراسى.

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جدير بالذكر أنه يبلغ إجمالي عدد الطلاب أوائل الثانوية العامة 2020 على مستوى الجمهورية في جميع الشعب 43  طالبا/طالبة، وحصلت الطالبة صاحبة المركز الأول للمكفوفين على مجموع 395.5 درجة، وفي نظام الدمج التعليمي حصلت الطالبة صاحبة المركز الأول على 407.5 درجة.

أما بالنسبة للطلاب المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة بمدارس العلوم والتكنولوجيا (STEM) فقد حصل الطالب الأول على الشعبة العلمية علوم على مجموع 652.91، وحصل الطالب الأول على الشعبة العلمية رياضيات على مجموع 663.4.

وبلغ عدد أوائل الثانوية العامة بشعبة علمي علوم  12 طالبا/طالبة، حيث حصلوا جميعًا على مجموع 410، أما عدد أوائل شعبة علمي رياضة بلغ 13 طالبا/طالبة، حيث حصل 2 طلاب على المركز الأول بمجموع 410 و11 طالبا/طالبة على مجموع 409.5 درجة.

أما عن أوائل المجموعة الأدبية فعدد الطلاب 14 طالبا/طالبة، حصل الطالب صاحب المركز الأول على مجموع 409 درجات، وعدد 4 طلاب على مجموع 408 درجات، وعدد 9 طلاب على 407.5 درجة".

وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، وبلغت النسبة العامة للنجاح  81.4%.
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