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تعليم

وزير التعليم : مصر بعد ثورة 1952 كان فيها 5 آلاف مدرسة فقط

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:34 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بعد ثورة 52 كان هناك 5 آلاف مدرسة فقط في مصر وعدد الطلبة كان أقل بكثير من الان وبالتالي مستوى التعليم كان مختلفا.

وأضاف وزير التربية والتعليم : الآن فوصل عدد الطلبة إلى 23 مليون طالب وطالبة ، وفى 2030 سوف يصل العدد إلى 30 مليون طالب وطالبة ، والوزارة تحاول استيعاب كل هذه الزيادات.

وأوضح وزير التربية والتعليم خلال حفل تكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمقر الوزارة، أن هناك تغييرا حدث فى جميع المستويات وبالتالى قررت وزارة التربية والتعليم تطوير المنظومة التعليمية ، لافتًا إلى أن التطوير وصل الان للصف الثالث الابتدائي والجهود مازالت مستمرة .
واعتذر الوزير عن تأجيل حفل تكريم الأوائل الذي كان مقررا له أمس الأحد ، نظرا لارتباطه باجتماع طارئ.

وكرمت وزارة التربية والتعليم وبنك التعمير والإسكان اوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية، بمنحهم أجهزة لاب توب.
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