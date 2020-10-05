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أخبار العالم

المعاناة مستمرة.. الأمم المتحدة: مليون ليبي يحتاجون إلى مساعدات إنسانية

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:12 م
الشعب الليبي في معاناة
الشعب الليبي في معاناة
شيماء مصطفى
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش، اليوم الاثنين، ضرورة وقف تهريب شحنات الأسلحة إلى ليبيا.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أضاف جوتيرتش، أن مليون ليبي يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بسبب الصراع في البلاد.

وانطلق في برلين، اليوم الاثنين، مؤتمر دولي بتنظيم ألماني وتعاون من الأمم المتحدة.

وعقد المؤتمر الذي يأتي على هامش أعمال الجمعية العامة، عبر دائرة تلفزيونية، ويشارك فيه الدول التي شاركت في مؤتمر برلين ودول جوار ليبيا الست، إضافة إلى دول لجنة المتابعة مثل سويسرا وهولندا.

وأكدت مبعوثة الأمم المتحدة لليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، اليوم الإثنين، أن حل الأزمة الليبية يمثل أولوية قصوى للأمم المتحدة.

وقالت "ويليامز"، في تصريحات صحفية، إن هناك فرصة حقيقية تمهد الطريق لإنهاء النزاع الليبي، داعية جميع أطراف الصراع للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار وتحقيق حل سياسي، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية".

وأضافت: "نأمل التوصل لاتفاق سياسي شامل يرضي جميع الليبيين".

ودعت ويليامز جميع أطراف الصراع الليبي إلى المشاركة في ملتقى الحوار الليبي، مشيرة إلى أنها تتوقع استئناف اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية اجتماعاتها في جنيف خلال الأسابيع المقبلة.
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