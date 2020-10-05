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رياضة

باتشيكو يجتمع بمحمد عبد الغني قبل لقاء سموحة

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 08:04 م
باتشيكو يجتمع بمحمد
باتشيكو يجتمع بمحمد عبد الغني
ملك موسي
عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع محمد عبد الغني مدافع الفريق الأبيض قبل مباراة الزمالك أمام سموحة في دور الستة عشر لكأس مصر والتي ستقام بالإسماعيلية.

وحرص المدير الفني للفريق الأبيض على الحديث مع اللاعب بشأن مشاركته في الفترة المقبلة ومنحه بعض التعليمات.

ويتواجد محمد عبد الغني على مقاعد البدلاء في مباراة سموحة التي ستقام بعد قليل في مسابقة كأس مصر.

وأعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لنادى الزمالك تشكيل الفريق لمباراة سموحة السكندري في دور الـ16 لبطولة كأس مصر في المباراة التي تقام بعد لحظات علي ملعب الإسماعيلية . 

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام ،محمود علاء ،محمود الونش ،عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد ، محمد حسن، أحمد زيزو، مصطفى فتحى ، يوسف أوباما 

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو 

وتقابل الفريقان مسبقا في ثلاثة لقاءات رسمية في بطولة كأس مصر وحصدها الزمالك لصالحه ولم ينتصر سموحة علي الأبيض في أي لقاء جمعهما في البطولة.

تقام المباراة فى الثامنة مساء الليلة علي ملعب الاسماعيلية وتنقل عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمباريات المحلية .
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