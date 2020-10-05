باتشيكو يجتمع بمحمد عبد الغني قبل لقاء سموحة

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع محمد عبد الغني مدافع الفريق الأبيض قبل مباراة الزمالك أمام سموحة في دور الستة عشر لكأس مصر والتي ستقام بالإسماعيلية.





وحرص المدير الفني للفريق الأبيض على الحديث مع اللاعب بشأن مشاركته في الفترة المقبلة ومنحه بعض التعليمات.





ويتواجد محمد عبد الغني على مقاعد البدلاء في مباراة سموحة التي ستقام بعد قليل في مسابقة كأس مصر.



