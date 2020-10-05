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توك شو

بعد تقديم شخصية الشعراوي .. هل يجسد حسن يوسف شخصية البابا شنودة؟.. فيديو

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:44 م
حسن يوسف
حسن يوسف
إبراهيم القادري
قال الفنان حسن يوسف ، إن خبر تجسيد شخصية البابا شنودة هو خبر عجوز وقديم لأنه عندما تم عرض مسلسل الشيخ الشعراوي سنة 2002 فقام احد الصحفين بسؤالي انني اذا عرض علي دور البابا شنودة هل تقبله فقلت له نعم اقبله.

وأضاف حسن يوسف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، ان البابا شنودة رجل وطني وهو صاحب المقولة الشهيرة " مصر وطن لا نعيش فيه ولكن مصر وطن يعيش فينا " واكد ان البابا شنودة كان صديقا للشيخ الشعراوي.

واوضح حسن يوسف : انني قلت للصحفي اقبل تمثل شخصية البابا شنودة ولكن من يقوم بكتابة السيناريو يكون كاتب اجنبي لان هذا الدور يجب ان يكتب بعناية لانه يهم جميع مسيحيي العالم والمسلمين لأنه كان محبوبا جدا .

وتابع : ان الكلام عن تمثيل الشخصية توقف الكلام عنه منذ عام 2004 وكان يشهد هذه الموقف هاني عزيز وهذا كان مجرد حديث لم يتحقق منه أي شيء .

وأكمل : في ذلك الوقت تم عرض تمثيل شخصية الشيخ أحمد ياسين، ومستعد لتجسد شخصية البابا شنودة . 
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