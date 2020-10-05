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تعرف على بدائل الأرز

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:57 م
صدى البلد
رنا عصمت
هناك بدائل طبيعية للأرز الأبيض تعمل على منح الجسم المزيد من الفيتامينات والمعادن؛ وحسب ما نشرت صحيفة تاميز أوف إنديا.

تعرف على هذه البدائل. 

١_ الفريد
٢_الكسكسى 
٣_البرغل المطبوخ
٤_ارز القرنبيط 
٥_العدس
٦_الأرز البنى

البرغل..
يعتبر البرغل مصدرا مثاليا للحديد والمغنيزيوم، كما أنه يحتوي على مستويات منخفضة من الكربوهيدرات التي هي من أكبر مسببات السمنة وتراكم الدهون. 

الأرز البني..
يفتقد الأرز الأبيض حوالي 75 بالمائة من العناصر الغذائية التي يحتويها الأرز البني العالي بمضادات الأكسدة والألياف والفوسفور والفيتامينات .

الكسكسى..
يحتوي كوب من الكسكس على أقل من 200 كالوري، ما يجعله بديل مثالي للأرز الأبيض، كما أنه غني بالألياف التي تساعد على خسارة الوزن وهضم الطعام.

الشوفان..
تعتبر حبوب الشوفان غنية بمادة الأفيثنانثرامايد، والتي هي مضادة للأكسدة وتحمي القلب. كما أن الشوفان غني بالألياف التي تقلل من نسبة الكوليسترول في الجسم ما يساعد على تخفيف الوزن.
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