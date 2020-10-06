AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مجهولة المصدر.. ضبط 6,95 طن جبن داخل مصنع بالشرقية

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 04:47 ص
جبن فاسد
جبن فاسد
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت الحملات عن ضبط "6,95 طن جبن شيدر – لبن بودرة – زبدة كاكاو" مجهولة المصدر تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة مالك مصنع لمنتجات الألبان بمحافظة الشرقية.

يأتى ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 16 ألف كمامة مغشوشة داخل مصنع مستلزمات طبية في الإسكندرية

قبل بيعها للمواطنين .. ضبط ٢.٥ طن جبن أبيض غير صالح داخل مصنع ألبان بالبحيرة

ضبط 2.400 طن زيت طعام فاسد بالشرقية

ضبط أطنان من الأرز المغشوش في حملات تموينية بالشرقية

ضبط 33 طن فول فاسد داخل مخزن بالمنيا

ضبط 2 طن دقيق وسكر مجهول المصدر بالشرقية

ترشيحاتنا

وارد عودته من جديد.. ربيع ياسين: الأهلي لم يقصر مع رمضان صبحي

مدرب الأهلي يشيد بلاعب صن داونز: يمتلك مهارات أمريكا الجنوبية.. تفاصيل

تعرف على فوائد الكرفس لمرضى السكر

القائمة الكاملة لأسعار نيسان 2020 / 2021 في مصر

هل يسمع الأموات كلام الأحياء في الدنيا؟.. الأزهر يرد.. فيديو

إحنا في دولة قانون .. أحمد موسى يحذر مرتضى منصور وجماهير الزمالك من التظاهر أمام النادي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكشف عن مركبة جديدة تتحول إلى منزل فخم متنقل.. صور

تعديلات غامضة ومثيرة للسيارة الكلاسيكية فورد F-1 موديل 48 .. صور

لأول مرة.. ظهور مرسيدس EQS أثناء اختبارها.. صور