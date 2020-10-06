مجهولة المصدر.. ضبط 6,95 طن جبن داخل مصنع بالشرقية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت الحملات عن ضبط "6,95 طن جبن شيدر – لبن بودرة – زبدة كاكاو" مجهولة المصدر تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة مالك مصنع لمنتجات الألبان بمحافظة الشرقية.



