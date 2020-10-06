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تعليم

غدًا .. عقد امتحان القبول الشفوي قسم اللغة الإسبانية وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 05:02 ص
كلية الأداب جامعة
كلية الأداب جامعة القاهرة
أحمد علام

أعلنت الصفحة الرسمية لكلية الآداب جامعة القاهرة عن عقد امتحان القبول الشفوي قسم اللغة الإسبانية وآدابها ( برنامج الماجستير – برنامج الدكتوراه) ، للعام الجامعي الجديد 2020-2021، وذلك يوم الأربعاء الموافق 7-10-2020 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بالقسم .

 

ومن جانبه قال الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، إن الكلية تتحرك خلال العام الدراسي الجديد 2020-2021، في ضوء الإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بصحة الطالب، والتي تعتمد على التباعد الاجتماعي وعدم التكدس داخل المدرجات بعدد لا يزيد عن 30% من مساحة المدرج بالإضافة إلى ارتداء الماسك وعمليات التعقيم.


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وأضاف د. شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أن وزارة التعليم العالي خصصت منصة تعليمية الكترونية تُلزم أعضاء هيئة التدريس على توفير المحتوى الإلكتروني الخاص بالمادة والقسم، لافتًا إلى أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة استطاع توفير منصة احترافية للتعليم الالكتروني وتم اتخاذ قرار من جانب الكلية على العمل على الاتجاهين من المنصات التعليمية .


وأوضح  عميد كلية الأداب، أن الكلية تعمل منذ فترة على تجميع المحتوى العلمي لمقررات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي الجديد 2020-2021 ، لافتًا إلى أن استثناء بعض المقررات العملية من نسبة الحضور التي نصت عليها وزارة التعليم العالي لاعتمادها الأكبر على التواصل المباشر  مثل الجغرافيا ورسم الخرائط لأنه لا يمكن أن يتخرج الطالب، دون أن يستطيع رسم خريطة، وذلك مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

 

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