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أخبار العالم

الكرملين: الرئيس بوتين بحث هاتفيا التطورات في قره باغ مع رئيس وزراء أرمينيا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:20 م
صدى البلد
أ ش أ
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيا، مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، التطورات في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم /الاثنين/، عن بيان للكرملين أن: "المكالمة الهاتفية جاءت بمبادرة من الجانب الأرمني، ونوقشت خلالها المواجهات المسلحة المتصاعدة في إقليم قره باخ، والتي اكتسبت طابعا واسع النطاق وأدت إلى خسائر فادحة في كلا الجانبين، بما في ذلك وقوع إصابات في صفوف السكان المدنيين".
وشدد بوتين خلال المكالمة على ضرورة "إنهاء الأعمال العدائية بالإقليم".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد في اتصال مع نظيره الأذربيجاني جيحون بيراموف، في وقت سابق اليوم، ضرورة وقف إطلاق النار في الإقليم بأسرع وقت ممكن.
واندلعت اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم قره باخ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما، وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.


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