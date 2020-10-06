هل أًصر ترامب على الخروج من المستشفى رغم إصابته بـ كورونا ؟متخصص يجيب

قال إيهاب عباس ، المتخصص في الشؤون الأمريكية ، إن الرئيس ترامب يتمتع بصحة جيدة ، موضحا أنه سيحاسب كل من أطلق شائعات أن صحته ليست جيدة .





وأكد إيهاب عباس ، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية الغد ، أن الفريق الطبي كان في غاية الشفافية في الإعلان عن صحة الرئيس ترامب ، لافتا إلى أنه تعرض مرتين لضيق في التنفس ، وتم الإعلان عن ذلك .





ولفت "عباس" إلى أن ترامب لم يصر على الخروج من المستشفى ، ولكن صحته الجيدة ساعدته على ذلك ، موضحا أنه لايعاني من أثار حادة تجعله لايستطيع الخروج من المستشفى .





ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بينما كان الرئيس ترامب يستعد للخروج من المستشفى، أعلنت حملته عن "عملية ماجا" الجديدة، مشيرة إلى أن تشخيص ترامب لفيروس كورونا أعطاه شيئًا لم يكن لدى منافسه الديمقراطي جو بايدن، وهو "تجربة الفيروس".





وقالت إيرين بيرين، مدير الاتصالات الصحفية في حملة ترامب، لشبكة "فوكس نيوز"، إن ترامب يتمتع بخبرة كقائد أعلى للقوات المسلحة، ولديه خبرة كرجل أعمال، ولديه خبرة - الآن - في مكافحة فيروس كورونا كفرد.