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أخبار العالم

مع استمرار إرسال المرتزقة.. وزير الخارجية التركي في أذربيجان

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:54 ص
صدى البلد
شريف سيد
أعلنت الخارجية التركية، زيارة وزيرها مولود تشاويش أوغلو لأذربيجان، اليوم الثلاثاء، وسط استمرار الدعم التركي الغير محدود إلى أذربيجان في صراعها ضد أرمينيا. 

ولا تزال التقارير تشير إلى إرسال تركيا لمزيدا من المقاتلين والمرتزقة السوريين إلى أذربيجان، لمساعدتها في حربها ضد أرمينيا. 

وقالت الوزارة إن تشاوش أوغلو سيقوم "بزيارة عمل" يلتقي خلالها رئيس أذربيجان إلهام علييف، وسيبحث "الوضع في منطقة ناغورني كاراباخ".


وقال المتحدث باسم رئيس جمهورية ناجورني كاراباخ غير المعترف بها، فهرام بوجوسيان، إن الجيش الدفاعي لـ كاراباخ سحب قواته من بعض مناطق خط التماس لمنع وقوع إصابات غير ضرورية وزيادة الأضرار التي لحقت بالجانب الأذربيجاني.


وكتب بوجوسيان على فيسبوك، أن "بناءً على اعتبارات تكتيكية، سحب جيش الدفاع القوات في بعض أجزاء خط التماس لتجنب وقوع إصابات غير ضرورية وإلحاق المزيد من الضرر بالعدو''.

واندلعت جولة جديدة من الأعمال العدائية في منطقة ناغورنو كاراباخ التي يسيطر عليها الأرمن، وهي جمهورية أعلنت استقلالها عن أذربيجان السوفيتية في ذلك الوقت في التسعينيات، قبل أكثر من أسبوع بقليل عندما اتهمت يريفان وباكو بعضهما البعض بانتهاك وقف إطلاق النار والقيام بالاستفزازات على طول خط الاتصال.
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