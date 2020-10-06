AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أكفل قرية فقيرة| الأورمان تنتهى من إعادة إعمار 650 منزلا بالشرقية.. صور

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:58 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان الجمعية انتهت من اعادة اعمار 32 ألف منزل بمحافظات الجمهورية المختلفة ضمن مبادرة "أكفل قرية فقيرة"، موضحا أنه فى محافظة الشرقية تم الانتهاء من اعادة إعمار ٦٥٠ منزلا فى ٣٧ قرية ضمن القرى الأكثر احتياجا بمراكز محافظة الشرقية.

وأضاف شعبان أن مشروع اكفل قرية فقيرة مشروع تنموى متكامل يستهدف النهوض الشامل بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال اعادة اعمار المنازل المتهالكة وأن الأعمار يشمل هدم وإعادة بناء وتسقيف وتعريش ومحارة وطلاء وسيراميك، بالإضافة إلى توصيل المياه والكهرباء والأدوات الصحية لغير القادرين من أبناء القرية واستكمال ما يمكن من بنية أساسية داخل القرية، فضلًا عن إقامة مشروعات تنموية صغيرة لغير القادرين واقامة قوافل علاج طبي جاد لكل مرضى القرية من غير القادرين.

واشار شعبان الي أن الجمعية تخطط فى الفترة القادمة إلى مواصلة مشروعاتها التنموية فى القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والهيئات المختلفة وتنمية وتطوير الخدمات الخيرية التى تقدمها الجمعية لابناء المحافظة غير القادرين.

كانت جمعية “الأورمان” أقامت عددا كبيرا من المشروعات التنموية الصغيرة لصالح اهالى محافظة الشرقية، ومنها مشروعات تسليم رؤوس المواشي للأسر الأشد احتياجا من الأرامل وكبار السن غير القادرين على العمل، كذلك مشروعات كشك البقالة، فضلا عن تقديم المساعدات الموسمية من بطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي وكراتين رمضان، وتوزيعها على غير القادرين بجميع قرى ونجوع ومدن المحافظة بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية بالمحافظة، بالإضافة إلى الخدمات الطبية كإجراء عمليات القلب والعيون وتسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية للمرضى غير القادرين بالمحافظة.
أكفل قرية فقيرة| الأورمان تنتهى من إعادة إعمار 650 منزلا بالشرقية.. صور
أكفل قرية فقيرة| الأورمان تنتهى من إعادة إعمار 650 منزلا بالشرقية.. صور
أكفل قرية فقيرة| الأورمان تنتهى من إعادة إعمار 650 منزلا بالشرقية.. صور
أكفل قرية فقيرة| الأورمان تنتهى من إعادة إعمار 650 منزلا بالشرقية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضمن مبادرة "أكفل قرية فقيرة".. جمعية الأورمان تعيد إعمار ١٠٥٠ منزلا بقنا

الأورمان تنتهي من إعادة إعمار 32 ألف منزل من بينها 5507 منازل فى الفيوم

ضمن مبادرة اكفل قرية فقيرة .. الأورمان تنتهى من إعادة إعمار 32 ألف منزل بالدقهلية

اكفل قرية فقيرة.. شاهد الأورمان تنتهى من إعادة إعمار 320 منزلًا بـ كفر الشيخ

ضمن مبادرة اكفل قرية فقيرة .. إعادة إعمار 1821 منزلا بسوهاج

ضمن مبادرة «أكفل قرية فقيرة».. إعادة إعمار 1375 منزلاً في الأقصر

ترشيحاتنا

زي المحلات.. مقادير البورى سنجارى مع الشيف توتا مراد..فيديو

محاولة لسرقة سيارة تنهي حياة رضيع عمره عام واحد أمام والدته.. تفاصيل مؤلمة

زواج عرفي| ضبط شخص وفتاتين أعلنا عن ممارسة الرذيلة بمقابل مادي

الحصة ساعتين من 10 لـ85 جنيه| تفاصيل جديدة عن مجموعات التقوية المدرسية

مؤلم.. كررها محمد بن راشد مرتين بسبب الشباب العربي.. لماذا

بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عامل في سيرك يلقى حتفه بسبب هجوم دب مفترس بعد دخوله إلى قفصه

ماذا يحدث للجسم عند ممارسة رياضة المشي؟

أكثر 5 سيارات ياباني suv مبيعًا فى السعودية.. صور