أكفل قرية فقيرة| الأورمان تنتهى من إعادة إعمار 650 منزلا بالشرقية.. صور

أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان الجمعية انتهت من اعادة اعمار 32 ألف منزل بمحافظات الجمهورية المختلفة ضمن مبادرة "أكفل قرية فقيرة"، موضحا أنه فى محافظة الشرقية تم الانتهاء من اعادة إعمار ٦٥٠ منزلا فى ٣٧ قرية ضمن القرى الأكثر احتياجا بمراكز محافظة الشرقية.





وأضاف شعبان أن مشروع اكفل قرية فقيرة مشروع تنموى متكامل يستهدف النهوض الشامل بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال اعادة اعمار المنازل المتهالكة وأن الأعمار يشمل هدم وإعادة بناء وتسقيف وتعريش ومحارة وطلاء وسيراميك، بالإضافة إلى توصيل المياه والكهرباء والأدوات الصحية لغير القادرين من أبناء القرية واستكمال ما يمكن من بنية أساسية داخل القرية، فضلًا عن إقامة مشروعات تنموية صغيرة لغير القادرين واقامة قوافل علاج طبي جاد لكل مرضى القرية من غير القادرين.





واشار شعبان الي أن الجمعية تخطط فى الفترة القادمة إلى مواصلة مشروعاتها التنموية فى القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والهيئات المختلفة وتنمية وتطوير الخدمات الخيرية التى تقدمها الجمعية لابناء المحافظة غير القادرين.





كانت جمعية “الأورمان” أقامت عددا كبيرا من المشروعات التنموية الصغيرة لصالح اهالى محافظة الشرقية، ومنها مشروعات تسليم رؤوس المواشي للأسر الأشد احتياجا من الأرامل وكبار السن غير القادرين على العمل، كذلك مشروعات كشك البقالة، فضلا عن تقديم المساعدات الموسمية من بطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي وكراتين رمضان، وتوزيعها على غير القادرين بجميع قرى ونجوع ومدن المحافظة بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية بالمحافظة، بالإضافة إلى الخدمات الطبية كإجراء عمليات القلب والعيون وتسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية للمرضى غير القادرين بالمحافظة.