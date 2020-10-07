مع أحفاده.. هاني شاكر يغني لـ مصر في ذكرى انتصارات أكتوبر .. فيديو

نشر المطرب الكبير هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، تغريدة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "تويتر".





و نشر هاني شاكر فيديو يقوم فيه بالغناء لمصر بمناسبة انتصارات 6 أكتوبر، وكتب على الفيديو معلقا: "ومهما كان انتى مصر وكل خطوة بنصر".









وجاءت التعليقات على الفيديو من متابعيه عبر حسابه الشخصي "تويتر" كالتالي:

"من أجمل الأغاني الوطنية لأجمل إسم في الوجود"

"تحيا مصر ربنا يحفظك يا هاني يا حبيب قلوبنا"

"الأمير الأسطورة هاني شاكر ربنا يحفظك"









ولأول مرة يظهر أحفاد هاني شاكر معه في فيديو.



