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فن

مع أحفاده.. هاني شاكر يغني لـ مصر في ذكرى انتصارات أكتوبر .. فيديو

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 04:49 ص
هاني شاكر
هاني شاكر
شيرى نبيل
نشر المطرب الكبير هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، تغريدة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "تويتر". 

ونشر هاني شاكر فيديو يقوم فيه بالغناء لمصر بمناسبة انتصارات 6 أكتوبر، وكتب على الفيديو معلقا: "ومهما كان انتى مصر وكل خطوة بنصر". 


وجاءت التعليقات على الفيديو من متابعيه عبر حسابه الشخصي "تويتر" كالتالي:
"من أجمل الأغاني الوطنية لأجمل إسم في الوجود"
"تحيا مصر ربنا يحفظك يا هاني يا حبيب قلوبنا"
"الأمير الأسطورة هاني شاكر ربنا يحفظك"


ولأول مرة يظهر أحفاد هاني شاكر معه في فيديو. 

وصرحت شركة تاج ميديا المنفذة للحلقات بأن من المقرر طرح هذه الفيديوهات خلال الأيام المقبلة، حصريًا عبر حساب هاني شاكر على تيك توك.
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