محافظ أسوان يوجه لبدء العمل فى مشروع الإحلال والتجديد خط مياه بنصر النوبة.. صور

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بإنهاء هذه المشكلة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالى المحافظة وتخفيف المعاناة عنهم من خلال توفير مياه الشرب النظيفة لهم .
بعد ورود شكاوى عديدة من المواطنين بسبب تكرار وضعف تدفق مياه الشرب بمدينة نصر النوبة وبعض القرى الواقعة فى نطاقها .
وأقرأ أيضًا :
الذكرى الـ 47 لانتصار أكتوبر ..محافظ أسوان يهنئ القيادة السياسية والقوات المسلحة.. صور
ومن جانبه قال صابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بأنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بدأت بالفعل شركة مياه الشرب والصرف الصحى تحت إشراف المهندس رفعت إسماعيل رئيس فرع الشركة بأسوان فى تنفيذ مشروع إحلال وتجديد الخط الرئيسي لمياه الشرب من محطة رافع وادي العرب من أجل زيادة تدفقات المياه وتغذية شبكات مدينه لنصر النوبه والقرى والمناطق الواقعة فى نطاقها .
وأشار صابر حسين إلى أن الخط الجديد سيكون بقطر ٦٠٠ ملم وبطول ٤,٣ كم وبتكلفة ٢٠ مليون جنيه ، كما سيتم بالتوازي خلال الأسبوع القادم بدء عملية الصيانة فى الخط المغذي لمحطة رافع وادي العرب والقادم من محطة فطيرة بكوم أمبو بقطر ٧٠٠ مللي .
وأوضح رئيس مدينة ومركز نصر النوبة بأنه سيتم تنفيذ ذلك فى المواقع التى تعانى من كسور وتسريب علي طول الخط الذى يصل طوله إلى 12 كم مما سيعمل على ضخ كميات أكبر من المياه لمحطه رافع وادي العرب وبالتالى لمدينة وقرى نصر النوبة .
وأقرأ أيضًا :
الذكرى الـ 47 لانتصار أكتوبر ..محافظ أسوان يهنئ القيادة السياسية والقوات المسلحة.. صور
ومن جانبه قال صابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بأنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بدأت بالفعل شركة مياه الشرب والصرف الصحى تحت إشراف المهندس رفعت إسماعيل رئيس فرع الشركة بأسوان فى تنفيذ مشروع إحلال وتجديد الخط الرئيسي لمياه الشرب من محطة رافع وادي العرب من أجل زيادة تدفقات المياه وتغذية شبكات مدينه لنصر النوبه والقرى والمناطق الواقعة فى نطاقها .
وأشار صابر حسين إلى أن الخط الجديد سيكون بقطر ٦٠٠ ملم وبطول ٤,٣ كم وبتكلفة ٢٠ مليون جنيه ، كما سيتم بالتوازي خلال الأسبوع القادم بدء عملية الصيانة فى الخط المغذي لمحطة رافع وادي العرب والقادم من محطة فطيرة بكوم أمبو بقطر ٧٠٠ مللي .
وأوضح رئيس مدينة ومركز نصر النوبة بأنه سيتم تنفيذ ذلك فى المواقع التى تعانى من كسور وتسريب علي طول الخط الذى يصل طوله إلى 12 كم مما سيعمل على ضخ كميات أكبر من المياه لمحطه رافع وادي العرب وبالتالى لمدينة وقرى نصر النوبة .