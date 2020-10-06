AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ أسوان يوجه لبدء العمل فى مشروع الإحلال والتجديد خط مياه بنصر النوبة.. صور

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 05:35 م
مشروع الإحلال والتجديد
مشروع الإحلال والتجديد خط مياه
شاذلى عبد الفتاح
أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بإنهاء هذه المشكلة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالى المحافظة وتخفيف المعاناة عنهم من خلال توفير مياه الشرب النظيفة لهم .

بعد ورود شكاوى عديدة من المواطنين بسبب تكرار وضعف تدفق مياه الشرب بمدينة نصر النوبة وبعض القرى الواقعة فى نطاقها .

وأقرأ أيضًا :
الذكرى الـ 47 لانتصار أكتوبر ..محافظ أسوان يهنئ القيادة السياسية والقوات المسلحة.. صور

ومن جانبه قال صابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بأنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بدأت بالفعل شركة مياه الشرب والصرف الصحى تحت إشراف المهندس رفعت إسماعيل رئيس فرع الشركة بأسوان فى تنفيذ مشروع إحلال وتجديد الخط الرئيسي لمياه الشرب من محطة رافع وادي العرب من أجل زيادة تدفقات المياه وتغذية شبكات مدينه لنصر النوبه والقرى والمناطق الواقعة فى نطاقها .

وأشار صابر حسين إلى أن الخط الجديد سيكون بقطر ٦٠٠ ملم وبطول ٤,٣ كم وبتكلفة ٢٠ مليون جنيه ، كما سيتم بالتوازي خلال الأسبوع القادم بدء عملية الصيانة فى الخط المغذي لمحطة رافع وادي العرب والقادم من محطة فطيرة بكوم أمبو بقطر ٧٠٠ مللي .

وأوضح رئيس مدينة ومركز نصر النوبة بأنه سيتم تنفيذ ذلك فى المواقع التى تعانى من كسور وتسريب علي طول الخط الذى يصل طوله إلى 12 كم مما سيعمل على ضخ كميات أكبر من المياه لمحطه رافع وادي العرب وبالتالى لمدينة وقرى نصر النوبة .
محافظ أسوان يوجه لبدء العمل فى مشروع الإحلال والتجديد خط مياه بنصر النوبة.. صور
محافظ أسوان يوجه لبدء العمل فى مشروع الإحلال والتجديد خط مياه بنصر النوبة.. صور
محافظ أسوان يوجه لبدء العمل فى مشروع الإحلال والتجديد خط مياه بنصر النوبة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يوجه لسرعة إصلاح الخط العمومى لمياه الشرب للصداقة الجديدة .. صور

السيطرة على حريق محدود بتراكمات بأسوان

إصلاح الكسر المفاجئ لخط مياه الشرب لقرية أبو هور في أسوان

محافظ أسوان يتابع جهود إصلاح خط مياه بنصر النوبة

بسبب بقعة زيت.. إغلاق محطة مياه بـ أسوان

أسوان ترى النور في عهد السيسى .. اعتماد 151.1 مليون جنيه لإعادة رصف ورفع كفاءة طرق رئيسية وداخلية .. وتنفيذ 3 محاور على نهر النيل .. صور

ترشيحاتنا

خطوة تدعو للقلق.. تركيا توجه أنظمة إس-400 نحو البحر الأسود.. فيديو

أهم الأخبار.. قرارات جديدة من وزير التعليم.. صدمة وزير الرياضة لـ مرتضى منصور.. والذهب يتراجع عالميا

بعد أيام من تعاقده مع كارتيرون.. رئيس نادي التعاون السعودي يعلن استقالته

الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

هل قسم الطلاق بالثلاثة يعتبر 3 طلقات؟.. الإفتاء ترد

عمرو سعد يهنئ شقيقه بحصوله على جائزة الدولة للتفوق العلمي ..شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان منقوش.. ندى موسى تبرز قوامها الرشيق في أحدث إطلالة

دراسة تطمئن مرضى الربو بشأن الكمامة.. اعرف التفاصيل

بدون مكياج وشعر كيرلي.. إنجي المقدم تخطف الأنظار بـ لوك طبيعي