الذكرى الـ 47 لانتصار أكتوبر ..محافظ أسوان يهنئ القيادة السياسية والقوات المسلحة.. صور

إستمرارًا لإحتفالات محافظة أسوان بالذكرى الـ 47 لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة و فى مظاهرة حب وعرفان بالجميل.





قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتقديم التهنئة لرجال القوات المسلحة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة بمقر قيادة قطاع أسوان العسكرى.





وكان فى إستقباله العميد عمرو عبد الفتاح قائد القطاع وقادة الوحدات العسكرية يرافقه اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان والقيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والجامعية والدينية والشعبية.





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و قدم اللواء أشرف عطية بإسم شعب أسوان وجميع فئاته التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة وللشعب المصرى بهذه الذكرى الغالية ، وأيضًا قدم المحافظ التهنئة لوزارة الدفاع والمنطقة الجنوبية العسكرية ممثلة فى قطاع أسوان بمختلف ضباطه وأفراده.





موجهًا تحية تقدير وإجلال لشهدائنا الأبرار ‏الذين كتبوا بدمائهم هذه الملحمة الخالدة حيث سيظل حرب أكتوبر عام 1973 حدثًا خالدًا فى صفحات التاريخ العسكرى وعلامة بارزة فى ذاكرة الوطن ووجدانه لأنها شاهد عيان على تكاتف الشعب المصرى بكافة فئاته وإلتفافه حول قواته المسلحة لردع أى محاولات أو مخططات للنيل من إستقرار الوطن وعرقلة مسيرة التنمية المنشودة.





وطالب محافظ أسوان بضرورة إستعادة الروح الوطنية لأكتوبر 73 ونقل الطاقة الإيجابية و إبراز المعدن الأصيل للشخصية المصرية التى شهدتها هذه المرحلة لتوعية الشباب والأجيال القادمة بمخاطر حروب الجيل الرابع والخامس ، مؤكدًا على أن الشعب المصرى سيظل دائمًا كتلة واحدة صلبة أمام أى محاولات هدامة تستهدف النيل من إستقرار ونماء الوطن ..





والجدير بالذكر بأن فاعليات الإحتفال بإنتصارات أكتوبر بالمحافظة شملت عدة أنشطة منها قيام الأحزاب والقوى السياسية بتنظيم إحتفالية جماهيرية بميدان الدكتور مجدى يعقوب ، علاوة على قيام فرع ثقافة أسوان بتنظيم إحتفالية فنية بالمسرح الصيفى ، فضلًا عن تنظيم ماراثون للدراجات بكورنيش النيل الجديد .