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محافظات

في 7 معلومات.. تعرف على جهود محافظة أسوان لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:32 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
تسعى كل أجهزة الدولة بمختلف مؤسساتها إلى تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء اليومية عن كاهل المواطنين من خلال خلق حياة كريمة لهم وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى هذا الإطار يمكنك التعرف على هذه الجهود التى يتم بذلها داخل محافظة أسوان للوصول إلى تحقيق هذا الهدف المرجو من خلال الـ 7 معلومات التالية:

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1- محافظ أسوان اللواء أشرف عطية يعلن عن إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تتوافر فيها كل الخدمات والمرافق الأساسية بالخروج من الوادى الضيق إلى غرب النيل وذلك من خلال إنشاء مدينتى كوم أمبو وإدفو الجديدة بالظهير الصحراوى لتلبية الاحتياجات والمطالب الجماهيرية من السكن الملائم وفرص العمل المتنوعة المجالات والبيئة النظيفة.

2- المحافظ يوجه رؤساء المراكز والمدن إلى الالتحام مع المواطنين بالتواجد الميدانى والنزول للشارع والمواقع الخدمية يوميًا لاقتحام أى مشاكل والتدخل السريع بشكل إستباقى ووضع الحلول العاجلة لها للحد من تداعياتها السلبية وخاصة التجاوب الفورى مع شكاوى المواطنين بحسن المعاملة والرقى فى أداء الخدمة، بجانب تسهيل إجراءات تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء مع الاكتفاء ببطاقة الرقم القومى وأى مستندات متعلقة بالعقار المطلوب تقنينه.

3- المحافظ يكلف رؤساء المراكز والمدن بالسماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء حتى 4 أدوار فقط لحين إصدار إشتراطات البناء الجديدة، إضافة إلى حصر الأراضى غير المستغلة سواء كانت تابعة للمحافظة أو جهات الولاية الأخرى لإدراجها ضمن المخطط الإستراتيجى للمراكز والمدن تمهيدًا لبناء مشروعات عمرانية حضارية متكاملة الخدمات عليها من أجل القضاء على البؤر والمناطق العشوائية والعقارات المتهالكة.

4- حصر الأراضى المميزة ووضعها على خرائط لتعظيم الاستفادة منها واستغلالها فى مشروعات استثمارية تعود بالنفع على الشباب من خلال توفير فرص عمل لهم، وأيضًا دوران حركة العمل والإنتاج.

5- إنشاء مبنى حكومى متطور للمحافظة بمدينة أسوان الجديدة يضم جميع الإدارات والمديريات الخدمية وربطها مع بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة لتسهيل أداء الخدمات الجماهيرية طبقًا لمنظومة التحول الرقمى.

6- إزالة أى تعديات أو مبانى عشوائية على مخرات السيول الصناعية، علاوة على توعية المواطنين المتواجدين فى مسار هذه المخرات وتحذيرهم من الأضرار المحتمل تعرضهم لها وهو الذى يتطلب آخذ تعهدات عليهم بالإخلاء مع توفير مواقع بديلة وآمنة لهم.

7- الاستفادة القصوى من دعم صندوق تطوير العشوئيات التابع لمجلس الوزراء فى إنهاء مشروعات التطوير الجارية بالمناطق العشوائية على مستوى المحافظة على غرار مشروع الأسمرات لتوفير حياة آمنة للمقيمين فى هذه المناطق ومستوى معيشى متحضر لهم.
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