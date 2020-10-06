تفاصيل مسابقة شباب أسوان يبتكر في 5 معلومات

1- دشن محافظ أسوان اللواء أشرف عطية فعاليات المسابقة التى تستهدف كل الفئات من الشباب الأسوانى الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة فى المجالات الصناعية والإنتاجية والحرفية والخدمية، وكذا الأنشطة الإنتاجية فى المجال الزراعي بهدف توفير فرص عمل حقيقية للشباب.2- مسابقة "شباب أسوان يبتكر" عبارة عن مبادرة تهدف لتأهيل وتدريب مجموعات من شباب الخريجين ولا سيما فى ظل ما ستشهده المحافظة خلال الفترة القادمة من افتتاح مجمعات صناعية جديدة مثل المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة والتى ستضم 308 ورش ومصنع صغير كمرحلة أولى.3- سيتم منح جوائز مالية قيمة لأفضل 10 أفكار ابتكارية فى المجال الصناعى الإنتاجى، فضلًا عن رعاية أصحاب الأفكار الفائزة من خلال حاضنة أعمال لتقديم الدعم والمشورة فى المجال الفنى والمالى بواسطة الرعاة المشاركون وفى مقدمتهم جامعة أسوان وفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسوان.4- تعتبر المسابقة أحد المحاور الرئيسية لأعمال ومهام لجنة تنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التى تم تشكيلها بقرار محافظ أسوان، وهذه المسابقة تسعى لدعم وتطوير شباب المستثمرين وأصحاب الأفكار المتميزة والمبتكرين لتقديم رؤيتهم فى إقامة مشروعات فى المجال الصناعي الإنتاجى.5- تنقسم المسابقة لثلاث مراحل، حيث تنطلق المرحلة الأولى خلال الفترة من أول أكتوبر وحتى 31 أكتوبر 2020 وهى تختص بتقديم طلبات الإشتراك فى المسابقة وتقيم الأفكار، فيما ستنطلق المرحلة الثانية فى 16 نوفمبر وتنتهى فى 15 ديسمبر القادم وتختص بتدريب المتقدمين (اعرف قدراتك ومهاراتك)، بينما تبدأ المرحلة الثالثة فى 16 ديسمبر وتنتهى فى 10 يناير 2021، وسيتم تنظيم برنامج "ابدأ مشروعك".