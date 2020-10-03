تعليم أسوان تستعد لانطلاق العام الدراسي الجديد ..شاهد

كثفت مختلف أجهزة محافظة أسوان جهودها استعدادا لانطلاق العام الدراسى الجديد 2020 /2021 والذي سيبدأ في 17 أكتوبر الجاري.
وفى هذا الإطار وتنفيذا لتوجيهات الدكتور السيد الفيومى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان عقد وكيل المديرية عبد الكريم لطفى اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمديري الإدارات التعليمية الخمس وموجهى العموم بحضور حامد الشريف مدير عام التعليم العام، وغريب محمود مدير عام الخدمات التربوية.
اِقرأ أيضًا:
وشهد الاجتماع مناقشة التعليمات الوزارية الواردة بالكتاب الدورى رقم (5) لسنة 2020، والذى ينص على أن الحضور فى المدارس يكون خمسة أو ستة أيام كما هو معتاد فى الأعوام السابقة فى حال تحقيق التباعد الاجتماعى، وإذا تعذر ذلك يكون الحد الأدنى للحضور يومان اسبوعيًا بالنسبة للصفوف من (الرابع الإبتدائى إلى الثالث الإعدادى) وبالنسبة للصفوف من رياض الأطفال وحتى الثالث الإبتدائى لا تقل أيام الحضور عن أربعة أيام اسبوعيًا فى المدارس التى تعمل فترة واحدة .
وقال عبد الكريم لطفى إن الهدف من هذه التعليمات هى توفير المسافات التباعدية المنصوص عليها حيث يتم تشغيل المدرسة فترتين وتكون أيام الحضور ثلاثة أيام اسبوعيًا.
وأشار لطفى إلى أنه فيما يتعلق بخطة توزيع المناهج لكل مادة دراسية للفصل الدراسى الأول فتكون على مدار (14) اسبوع وفق الخريطة الزمنية المعتمدة ، وبالنسبة للصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادى يكون عدد الحصص على ما يلى عرضه .
تخصيص حصتين لكل من مواد اللغة العربية والرياضيات ، وحصة واحدة لكل من مواد اللغة الإنجليزية والعلوم والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية والمستوى الرفيع والحاسب الآلى والتربية الفنية ، وحصة واحدة بالتبادل بين مادة اللغة الأجنبية الثانية والأنشطة ، على أن يتولى مدير المدرسة إعداد الجدول المدرسى وفق واقع مدرسته مما سبق عرضه.
وعقب ذلك ناقش وكيل المديرية مع الحضور العجز والزيادة بأعداد المعلمين، وكيفية إعادة التوزيع بما يحقق سد العجز وفق احتياجات المدارس مع مراعاة المعلم المنتدب ، مؤكدًا على ضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدارس لمواجهة أية تداعيات لفيروس كورونا المستجد.