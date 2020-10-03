AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعليم أسوان تستعد لانطلاق العام الدراسي الجديد ..شاهد

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:24 م
جهود للإستعداداد
جهود للإستعداداد إنطلاق العام الدراسى الجديد
شاذلى عبد الفتاح
كثفت مختلف أجهزة محافظة أسوان جهودها استعدادا لانطلاق العام الدراسى الجديد 2020 /2021 والذي سيبدأ في 17 أكتوبر الجاري.

وفى هذا الإطار وتنفيذا لتوجيهات الدكتور السيد الفيومى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان عقد وكيل المديرية عبد الكريم لطفى اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمديري الإدارات التعليمية الخمس وموجهى العموم بحضور حامد الشريف مدير عام التعليم العام، وغريب محمود مدير عام الخدمات التربوية.

اِقرأ أيضًا:

وشهد الاجتماع مناقشة التعليمات الوزارية الواردة بالكتاب الدورى رقم (5) لسنة 2020، والذى ينص على أن الحضور فى المدارس يكون خمسة أو ستة أيام كما هو معتاد فى الأعوام السابقة فى حال تحقيق التباعد الاجتماعى، وإذا تعذر ذلك يكون الحد الأدنى للحضور يومان اسبوعيًا بالنسبة للصفوف من (الرابع الإبتدائى إلى الثالث الإعدادى) وبالنسبة للصفوف من رياض الأطفال وحتى الثالث الإبتدائى لا تقل أيام الحضور عن أربعة أيام اسبوعيًا فى المدارس التى تعمل فترة واحدة .

وقال عبد الكريم لطفى إن الهدف من هذه التعليمات هى توفير المسافات التباعدية المنصوص عليها حيث يتم تشغيل المدرسة فترتين وتكون أيام الحضور ثلاثة أيام اسبوعيًا.

وأشار لطفى إلى أنه فيما يتعلق بخطة توزيع المناهج لكل مادة دراسية للفصل الدراسى الأول فتكون على مدار (14) اسبوع وفق الخريطة الزمنية المعتمدة ، وبالنسبة للصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادى يكون عدد الحصص على ما يلى عرضه .

تخصيص حصتين لكل من مواد اللغة العربية والرياضيات ، وحصة واحدة لكل من مواد اللغة الإنجليزية والعلوم والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية والمستوى الرفيع والحاسب الآلى والتربية الفنية ، وحصة واحدة بالتبادل بين مادة اللغة الأجنبية الثانية والأنشطة ، على أن يتولى مدير المدرسة إعداد الجدول المدرسى وفق واقع مدرسته مما سبق عرضه.

وعقب ذلك ناقش وكيل المديرية مع الحضور العجز والزيادة بأعداد المعلمين، وكيفية إعادة التوزيع بما يحقق سد العجز وفق احتياجات المدارس مع مراعاة المعلم المنتدب ، مؤكدًا على ضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدارس لمواجهة أية تداعيات لفيروس كورونا المستجد.

تعليم أسوان تستعد لانطلاق العام الدراسي الجديد ..شاهد
تعليم أسوان تستعد لانطلاق العام الدراسي الجديد ..شاهد
تعليم أسوان تستعد لانطلاق العام الدراسي الجديد ..شاهد
تعليم أسوان تستعد لانطلاق العام الدراسي الجديد ..شاهد
تعليم أسوان تستعد لانطلاق العام الدراسي الجديد ..شاهد
تعليم أسوان تستعد لانطلاق العام الدراسي الجديد ..شاهد
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: إعلان ضوابط مجموعات التقوية ونظام تقييم سنوات النقل بعد 20 سبتمبر.. لا تغيير في مكافأة الامتحانات و2021 سيكون عام تقدير المعلمين.. وتوفيق أوضاع المدرسة الأمريكية بالإسكندرية

4 أيام أسبوعيا.. نظام حضور الطلاب في العام الدراسي الجديد بمدارس وفصول التربية الخاصة

تفاصيل جديدة عن ضوابط الحصص المقررة على الطلاب بالمدارس هذا العام

وزير التعليم : سنرسل تفاصيل أنصبة حصص العام الجديد للمدارس لوضع الجداول خلال يومين

قرارات وزير التربية والتعليم اليوم.. إعلان الضوابط النهائية لـ مجموعات التقوية.. تدريس اللغة الفرنسية لغة ثانية في جميع مدارس الجمهورية.. وشوقي يحسم شروط شغل وظائف الإدارة المدرسية

تعليم الجيزة تدرب الطلاب على منظومة التابلت

ترشيحاتنا

بغريزة الأمومة.. أم تقاتل رجلا حاول اغتصاب ابنتها ذات الـ 3 أشهر

براءة وغرامة 500 جنيه.. حيثيات النقض في الحكم على حبيب العادلي

رئيس جنوب أفريقيا يعلق على انتقال موسيماني للنادي الأهلي

منع تصدير السلاح للشرق الأوسط إلا بموافقة إسرائيل.. الكونجرس الأمريكي يدرس مشروع قانون جديد مثير للجدل

الكوفرتة أغربها.. 10 فساتين أثارت الجدل لـ ناهد السباعي

غيرة ولا دينا الشربينى.. سر تهرّب حبيبة عمرو دياب الأولى من لقائه فى فرح أمير شاهين

AdvertisementS

ميدو: أؤيد تصريحات حسام البدري ضد مصطفى محمد لهذا السبب

عمرو دياب يلتقي حبيبته الأولى في حضور دينا الشربيني.. شاهد رد فعلهما

صدموا المعازيم.. شاهد أغرب وجبة طعام في حفل زفاف عروسين

بعد سداده مخالفات البناء لـ 5 آلاف أسرة .. أبو العينين يتكفل بسداد مصروفات الطلاب غير القادرين بالجيزة

بـ الرقم القومى.. تعرف على التخفيضات الجديدة فى أسعار تذاكر المترو والقطارات

مدبولى يشارك فى مراسم الاحتفال بالتوقيع النهائى على اتفاق السلام بالسودان

منع تصدير السلاح للشرق الأوسط إلا بموافقة إسرائيل.. الكونجرس الأمريكي يدرس مشروع قانون جديد مثير للجدل

رئيس جنوب أفريقيا يعلق على انتقال موسيماني للنادي الأهلي

يستغل زوجته وسيدات أخريات.. حبس شبكة لممارسة الدعارة بمصر القديمة

استئصال ثديها بالخطأ .. سمير صبري يكشف أسرارا جديدة عن اعتزال شادية

السلطان الوسيم ورسالة سلام..سر ارتداء هيثم بن طارق العمامة البيضاء فى عزاء أمير الكويت

براءة وغرامة 500 جنيه.. حيثيات النقض في الحكم على حبيب العادلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعجلات منحرفة.. شاهد أغرب سيارة يابانية على الإطلاق والسبب في تصنيعها

علاج رئاسي.. 7 أدوية يتناولها ترامب للشفاء من كورونا

حاول الوصول لسرعة الأرض.. مقتل مليونير شهير في حادث تحطم سيارة أليم| صور