تعليم أسوان تستعد لانطلاق العام الدراسي الجديد ..شاهد

وفى هذا الإطار وتنفيذا لتوجيهات الدكتور السيد الفيومى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان عقد وكيل المديرية عبد الكريم لطفى اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمديري الإدارات التعليمية الخمس وموجهى العموم بحضور حامد الشريف مدير عام التعليم العام، وغريب محمود مدير عام الخدمات التربوية.





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وشهد الاجتماع مناقشة التعليمات الوزارية الواردة بالكتاب الدورى رقم (5) لسنة 2020، والذى ينص على أن الحضور فى المدارس يكون خمسة أو ستة أيام كما هو معتاد فى الأعوام السابقة فى حال تحقيق التباعد الاجتماعى، وإذا تعذر ذلك يكون الحد الأدنى للحضور يومان اسبوعيًا بالنسبة للصفوف من (الرابع الإبتدائى إلى الثالث الإعدادى) وبالنسبة للصفوف من رياض الأطفال وحتى الثالث الإبتدائى لا تقل أيام الحضور عن أربعة أيام اسبوعيًا فى المدارس التى تعمل فترة واحدة .





وقال عبد الكريم لطفى إن الهدف من هذه التعليمات هى توفير المسافات التباعدية المنصوص عليها حيث يتم تشغيل المدرسة فترتين وتكون أيام الحضور ثلاثة أيام اسبوعيًا.



