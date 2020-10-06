ندمانة.. منة عبد العزيز فتاة التيك توك توجه نصيحة مهمة للفتيات.. فيديو

ولفتت، إلى أنها تعتذر للجميع قائلة : " كنت حاجة و بقيت حاجة.. مكنش عندى راقب ولا أم ولا أب.. مكنتش عارف الصح من الغلط والحمد لله".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم تقديم الإعلامي سيد على، أن وزارة التضامن الاجتماعى قامت بتأهيلها، وقدمت الشكر لوزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج.

وأشادت منة عبد العزيز الشهيرة بفتاة التيك توك بدور وزيرة التضامن نيفين القباني في علاجها نفسيا وخضوعها لبرنامج تأهيلي .





ونشرت منه عبد العزيز صورة تجمعها مع وزيرة التضامن نيفين القباني ، وعلقت قائلة : " بشكر معالي الوزيره نيفين وزيره التضامن الاجتماعي على واقفتها جنبي بجد انا بحبك اووووي يا أطيب وزيره في دنيا وعلى وقفتك مع الناس وأنك بجد بتحسي بي أي حد بحبك اووو" .



