AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو تتألق بإطلالة أنيقة.. شاهد

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:58 م
جورجينا صديقة كريستيانو
جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو
محمد بدران

نشرت عارضة الأزياء جورجينا صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، صورة عبر خاصية "ستوري" علي حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت جورجينا  رودريغيز، بإطلالة ناعمه من  خلال فستان أنيق باللون البني منقوش وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة مميزة.

وتوج البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالى، بجائزة أفضل لاعب في الموسم المنقضي.

وتمكن كريستيانو رونالدو هذا الموسم من تسجيل 31 هدفًا في 33 مباراة شارك فيها بالكالتشيو، بينما قدم 6 تمريرات حاسمة.

وفي جميع المسابقات، شارك الدون البرتغالي في 46 مباراة، وسجل 37 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

يذكر أن رونالدو غاب عن جوائز رابطة الدوري الإيطالي سواء كأفضل مهاجم أو أفضل لاعب، بعدما توج شيرو إيموبيلي هداف لاتسيو، بجائزة أفضل مهاجم، وفاز باولو ديبالا بجائزة أفضل لاعب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على متن يخت.. كريستيانو رونالدو يحتفل مع أسرته بلقب الدوري الإيطالي

صديقة رونالدو تستعرض رشاقتها وتمارس رياضة التنس

شاهد.. رونالدو وصديقته يستمتعان بالعطلة الصيفية

بإطلالة كلاسيكية.. ‏كريستيانو برفقة صديقته جورجينا

شاهد.. جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو تغوص في الأعماق

صديقة رونالدو تتألق مع ابنتها الصغرى في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

صالح جمعة يتألق فى تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة إنبى.. شاهد

فايلر : الدوري المصري قوي للغاية.. ولم أبحث عن الشهرة.. نقص العقلية أكبر مشاكل اللاعبين المصريين

على طريقة أحمد الشيخ.. قرار جديد من المقاصة بشأن رحيل محمد إبراهيم

غدا آخر موعد للتنازل عن الترشح في انتخابات مجلس النواب

مع اقتراب الشتاء.. احترس من كورونا والأنفلونزا في وقت واحد.. اللقاح هو الحل

بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر.. الإفراج عن 2081 من نزلاء السجون ..صور

AdvertisementS

النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة وفاة «عويس الراوي»

بعد 39 عاما على حادث المنصة.. الأسباب الحقيقة وراء اغتيال الرئيس السادات على يد عبود الزمر ورفاقه

مصر للطيران تسير غدا 35 رحلة دولية تقل على متنهم 4 آلاف راكب

خاص| وزير الرياضة يصدم رئيس الزمالك: القانون يُطبق على الجميع

تفاصيل حفل عقد قران هنادى مهنا وأحمد خالد صالح

أول ظهور لـ هنادي مهنا من حفل عقد قرانها على أحمد خالد صالح.. شاهد

زفاف إلى الجنة.. القصة الكاملة لوفاة عروسين بعد 24 ساعة من الفرح.. شقيقة العريس: وجدناهما جثة هامدة في الحمام

عقد قران أحمد خالد صالح وهنادى مهنا.. شاهد

صلاح محسن مهدد بالإيقاف بسبب نسر الأهلي

أخبار الرياضة| وزير الشباب يصدم مرتضى منصور.. حقيقة إعادة مباراة الزمالك وسموحة.. شوبير يحسم جدل فسخ عقد صالح جمعة

غدا آخر موعد للتنازل عن الترشح في انتخابات مجلس النواب

رسميا.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول إعادة مباراة الزمالك وسموحة.. وإيقاف وتغريم ساسي وعاشور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكشف عن سكودا فابيا فى ثوبها الجديد موديل 2021.. صور

بعد تحذير الصحة العالمية من إصابتهم بكورونا.. نصائح مهمة لأصحاب الوزن الزائد

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف تطور إطلالات ريم البارودي