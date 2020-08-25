شاهد.. جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو تغوص في الأعماق





وظهرت جورجينا رودريغيز ، من تحت الماء أثناء قيامها بالغوص في البحر أثناء قضاء إجازتها الصيفية نالت إعجاب متابعيها.





وتُوج البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالى، بجائزة أفضل لاعب في الموسم المنقضى بالسيدة العجوز.





وتمكن كريستيانو رونالدو هذا الموسم من تسجيل 31 هدفًا في 33 مباراة شارك فيها بالكالتشيو، بينما قدم 6 تمريرات حاسمة.





وفي جميع المسابقات، شارك الدون البرتغالي في 46 مباراة، وسجل 37 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.









يذكر أن رونالدو غاب عن جوائز رابطة الدوري الإيطالي سواء كأفضل مهاجم أو أفضل لاعب، بعدما توج شيرو إيموبيلي هداف لاتسيو، بجائزة أفضل مهاجم، وفاز باولو ديبالا بجائزة أفضل لاعب.











