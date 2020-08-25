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أخبار العالم

شاهد.. جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو تغوص في الأعماق

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:01 م
صديقة كريستيانو رونالدو
صديقة كريستيانو رونالدو
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محمد بدران
نشرت عارضة الأزياء جورجينا صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدونجم فريق يوفنتوس الإيطالي، فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت جورجينا  رودريغيز، من تحت الماء أثناء قيامها بالغوص في البحر أثناء قضاء إجازتها الصيفية نالت إعجاب متابعيها.

وتُوج البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالى، بجائزة أفضل لاعب في الموسم المنقضى بالسيدة العجوز.

وتمكن كريستيانو رونالدو هذا الموسم من تسجيل 31 هدفًا في 33 مباراة شارك فيها بالكالتشيو، بينما قدم 6 تمريرات حاسمة.

وفي جميع المسابقات، شارك الدون البرتغالي في 46 مباراة، وسجل 37 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.


يذكر أن رونالدو غاب عن جوائز رابطة الدوري الإيطالي سواء كأفضل مهاجم أو أفضل لاعب، بعدما توج شيرو إيموبيلي هداف لاتسيو، بجائزة أفضل مهاجم، وفاز باولو ديبالا بجائزة أفضل لاعب.



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A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on

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