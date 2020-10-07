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منوعات

والدتها رقصت بعد وفاتها.. اختناق واحتراق رضيعة داخل سيارة في فلوريدا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 06:00 ص
مولودة
مولودة
عزة عاطف
في حادث أليم، تركت امرأة، ابنتها حديثة الولادة، داخل السيارة، حتى ماتت مختنقة؛ بعد ما نسيت أمرها تمامًا، وانشغلت عنها.

واختنقت الطفلة «ماكينلي جارنر»، وأصابت الحروق جسدها داخل سيارة مرتفعة الحرارة بسبب الطقس في بنما سيتي، بولايدة فلوريدا، بعد ما تركتها والدتها داخلها، وخرجت لتعاطي المخدرات.

ووجهت الشرطة، اتهامات للأم الأمريكية «ميجان دوفين»، البالغة من العمر 30 عامًا، بالقتل العمد؛ بعدما انتشت، ونسيت الطفلة في السيارة المغلقة. 

وفقدت الطفلة حياتها بشكل مؤلم بعد أقل من شهرين من ولادتها، فقد تركتها والدتها نائمة داخل السيارة شديدة الحرارة لعدة ساعات، وتم إعلان وفاتها بعد وقت قصير من استدعاء الطوارئ.

وأخبر أحد أصدقاء "دوفين"- الذي طلب عدم ذكر اسمه- صحيفة "مترو"، أن "دوفين" ذهبت للاحتفال في عطلة نهاية الأسبوع، بعد وفاة طفلتها "ماكينلي" مباشرة.

وقال صديق الأم: "ميجان- التي كنت أعرفها- لم تكن لتفعل هذا أبدًا؛ لذا فإن هذا الموقف برمته صادم جدًا بالنسبة لي... كل ما أظل أتخيله في رأسي، هو أن طفلة جميلة ملفوفة في بطانية، وانتهت إلى ذلك المصير؛ بسبب ترك الأم لها دون رعاية، في سيارة ساخنة". 

وبدأ المحققون من مكتب شريف مقاطعة باي، التحقيق في اتهام دوفين بالتسبب في وفاة رضيعتها؛ بعد ما عثروا على أدوات مخدرات في منزلها، بما يتوافق مع استخدام الكريستال ميث. 

وأُُجبرت "دوفين"، على إجراء فحص دم، قيل إنه أثبت وجود كميات عالية من مخدر الميثامفيتامين في يوم وفاة طفلها، وتم سجنها.
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