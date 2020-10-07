مفاجأة.. تاومبا يعود للتعاون السعودي

كشف تقرير صحفي سعودي، اليوم، الأربعاء، خبرًا سرًا لجماهير التعاون بشأن عودة الكاميروني ليندر تاومبا نجم الفريق مجددا.





ووفقا لصحيفة “الرياضية”، فإن أعضاء شرف نادي التعاون بقيادة عبد العزيز الحميد فتحوا خطًا مباشرًا مع الكاميروني ليندر تاوامبا، بهدف إعادته من جديد لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم.





وجاء ذلك، بعد أن تم استبعاده قبل استكمال منافسات الدوري الماضي لرفضه تمديد عقده في الفترة المؤقتة، التي جاءت بعد استكمال منافسات الدوري.





كما رفض تفعيل بند أفضلية التجديد حتى موسم 2021، الأمر الذي جعل لجنة الاحتراف تصدر قرارًا بعدم احترافه مع أي نادٍ سعودي لرفضه شروط التمديد.





وأشارت الصحيفة إلى أن تاوامبا أبدى تقبل أمر العودة من جديد، وارتداء شعار التعاون، وإنهاء القضية المنظورة لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم في حال عودته إلى ناديه.





وقدّم محمد القاسم رئيس نادي التعاون استقالته من منصبه، أمس، متمنيًا للجنة الاستشارية التي سيكلفها أعضاء شرف النادي بقيادة عبدالعزيز الحميد التوفيق والنجاح.





وأعلن القاسم ابتعاده عن كرسي الرئاسة عبر حسابه الشخصي، في حين أوضحت المصادر ذاتها، أنه سيتم تكليف علي الشايعي نائب الرئيس لتولي مهام الإدارة بشكل مؤقت إلى حين تكليف مجلس إدارة جديد.