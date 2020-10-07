بلغاريا تُسجل رقمًا قياسيًا في إصابات فيروس كورونا الجديدة

سجلت بلغاريا قفزة قياسية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغت 436 من أصل 5400 فحص أجرته السلطات الصحية، مما يعني إصابة 8% من عينات الفحص وارتفاع حصيلة المصابين إلى 22 ألفا و306 حالات.









وذكرت وزارة الصحة البلغارية - في بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية اليوم، الأربعاء - أن البلاد سجلت أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية 8 وفيات جراء الإصابة بالفيروس.









وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الأشخاص المتعافين بمقدار 131 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، وترتفع بذلك حصيلة المتعافين منذ بدء الجائحة إلى 15 ألفا و310 أشخاص.









وأضافت أن عدد الحالات النشطة في بلغاريا وصل إلى 6134، من بينهم 973 شخصا يحتاجون إلى تلقى العلاج بالمستشفيات، و57 منهم في حالة حرجة بوحدات العناية المركزة.



