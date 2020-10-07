بيراميدز يسعى لتضييق الخناق على الزمالك أمام نادي مصر





ويسعى بيراميدز لتحقيق الفوز على نادي مصر، من أجل اكتساب الثقة الكاملة، وذلك قبل مواجهة الأهلي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري.

كما سيمنح الفوز ثلاث نقاط مهمة للغاية، لملاحقة منافسه الزمالك على المركز الثاني.





ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري المصري، برصيد 60 نقطة متخلفًا بفارق 4 نقاط عن الزمالك، الذي ستخصم منه 3 نقاط في نهاية الدوري.

ويدخل بيراميدز مواجهة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز على المقاصة 3-2، السبت الماضي، في الجولة الـ31.