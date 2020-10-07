الدروس المستفادة من حرب أكتوبر ندوة بمركز إعلام مطروح

عقد مركز إعلام مطروح صباح اليوم ندوة تحت عنوان. الدروس المستفادة من حرب أكتوبر، حيث تحدث عبد الحميد القناشى مدير عام إذاعة مطروح الإقليمية عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسة قبل وبعد حرب أكتوبر .









وأضاف أن من أهم نتائج الحرب عودة ثقة الشعب المصرى فى القيادة السياسية والمؤسسات العسكرية وزيادة قوة واتحاد الشعب.





وأشار عبد الحميد القناشى نتائج أن حرب أكتوبر ساهمت أيضا فى خلق مناخ مستقر والذى ساهم فى استمرار عمليات البناء والتنمية.





واكد على استمرار الدولة المصرية فى التصدى للعدو من خلال نشر الامن مضيفا أن الإرهاب هو أحد أهم أشكال العدو فى العصر الحالى ويتجسد فى كثير من الاشكال وأهمها الإعلام الأسود الذى يبث سمومه عبر القنوات المعادية لمصر.





وراهن القناشى على قوة وعى الشعب المصرى الذى يظهر بشدة اوقات الازمات .مناشدا الحضور بضرورة ممارسة الاستحقاقات التى تطرحها الدولة وتدعمها ولا سيما ونحن على أعتاب انتخاب مجلس نواب جديد.





وأهاب بالمواطنين ضرورة التعرض للبرامج الانتخابية التي يطرحها المرشحون بمطروح للتمكن من إفراز عناصر ناجحة موحدا أن ممارسة الحق فى الانتخاب هو أحد الدعائم الإساسية لتحقيق الديمقراطية والمواطنة.





وحذر من استخدام المال السياسى فى العملية الانتخابية وعمليات شراء الاصوات لانها تضر بالمناخ السياسي العام والنزاهة.





واختتم القناشى حديثه بذكر سيرة ذاتية لعدد من المشاركين والشهداء من محافظة مطروح فى حرب أكتوبر والذين كتبت أسماؤهم بحروف من نور فى معركة الكرامة.



