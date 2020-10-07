قتل 200 مليون شخص.. الموت الأسود أخطر وباء هدد البشرية قبل كورونا

ما يقرب من عام كامل ، يسعى علماء العالم في التوصل لطريقة لوقف تفشي فيروس كورونا التاجي ، الذي اجتاح كافة البلدان بداية من أواخر العام الماضي 2019، وبدأ في الصين، ومنها غزا كافة الدول، ولعى مدار تلك الأشهر، لم يكن بمقدور الأطباء والعلماء سوى بحث كل ما يتعلق بالفيروس الجديد، في محاولة لتقليل عدد الإصابات و الوفيات .





مع مرور الوقت زادت الإصابات و ارتفعت الوفيات، وزادت شراسة الفيروس لأشهر طويلة، والعلماء مازالوا يبحثون تطوير اللقاح، وتتنافس كبرى دول العالم في التوصل للقاح لإنقاذ البشرية من الوباء، حتى بدأ الأمل يلوح في الأفق منذ شهرين حين أعلنت روسيا توصلها للقاح ، وكذلك اللقاح الأمريكي والألماني ، والصيني أيضا.





بعد معركة دامت عام ، استطاع العلماء حصار الفيروس لتطوير اللقاح ، وذلك من حسن حظ البشرية حاليًا، لكن من قرون مضت كانت هناك العديد من الأمراض و الأوبئة التي هددت البشرية ولم يتم التوصل للقاح لها، وحصدت أرواح ملايين الأشخاص حول العالم .





الأوبئة الأكثر فتكًا بالبشرية

الأنفلونزا الأسبانية ، أنفلونزا الخنازير، الكوليرا ، الإيدز ، فيروس سارس .. كلها أوبئة غزت العالم منذ سنوات طويلة وكانت كفيلة بإنهاء العالم، لكن أخطرها على الإطلاق كان وباء الطاعون الدبلي وهو ما عرف باسم الموت الأسود .





الطاعون الدبلي هو أكثر الأوبئة فتكًا على مر التاريخ، وقد انتشر بين عامي 1347 و 1351، وتسبب في وفاة ما يقرب من 200 مليون شخص حول العالم، ويعتقد أنه نشأ في الصين أو بالقرب منها، ثم انتقل إلى إيطاليا وبعد ذلك إلى باقي أنحاء أوروبا، ثم إلى مختلف دول العالم.





تاريخ الطاعون الدبلي

في نهاية العصور الوسطى (1340-1400) مرت أوروبا بأفتك وباء طاعون مسجل في تاريخ البشرية وهو "الموت الأسود"، و الذي كان وباء طاعون دبلي واسع الانتشار، حيث أنه بدأ في عام 1347 و حصد أرواح ثلث سكان أوروبا، و يعتقد أن ذلك أدى إلى جعل المجتمع أكثر عنفًا بسبب تزايد نسبة الوفيات، والتي أرخصت قيمة الحياة البشرية وبالتالي عملت على ازدياد الحروب والجرائم، والثورات الشعبية وما تبعها من موجات جلد وتعذيب و محاكمات واضطهاد .



