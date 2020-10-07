AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بحضور إيمان البحر درويش| افتتاح أسبوع الأفلام الروائية القصيرة بقصر السينما

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:44 م
صدى البلد
آيه عاطف - عدسة: عمرو سيد

أقيم حفل افتتاح أسبوع الافلام الروائية القصيرة والتسجيلية بقصر السينما، بحضور الفنان ايمان البحر درويش نقيب الموسيقيين الاسبق والفنانة سلوى خطاب والفنان احمد عزمي بطلي الفيلم الروائي علامات ابريل الذي عرض خلال افتتاح الحفل.


يذكر ان الهيئة العامة لقصور الثقافة بقصر السينما نظمت ليلة فنية جديدة بعنوان "نجم وندوة" أدارها الناقد طارق الشناوي، شاركت فيها النجمة سميرة أحمد بحضور المنتج صفوت غطاس.


في البداية رحب الفنان تامر عبدالمنعم مدير القصر بالنجمة سميرة أحمد والحضور، وطالب بالوقوف دقيقة حدادا على روح المخرج السينمائي على رجب الذى وافقته المنية سبتمبر الماضي 2020، وأعرب عن سعادته وفخره بتكريم النجمة سميرة أحمد بإهدائها درع الهيئة وشهادة تقدير، ووجه الشكر والتقدير للمنتج صفوت غطاس زوج النجمة سميرة أحمد.


وفي كلمتها أعربت سميرة أحمد عن سعادتها بالتكريم في قصر السينما لأنها بنت السينما، وتحدثت عن أحدث أعمالها الفنية وهو مسلسل "بالحب هنعدى" تأليف يوسيف معاطى ومن بطولة يوسيف شعبان، حسين فهمى، خالد زكى، رانيا فريد شوقي ومجموعة كبيرة من الوجوة الجديدة، وأشارت إلى أنها قامت بالتبرع بأجرها بالمسلسل لصالح صندوق تحيا مصر، كما تبرعت بملابس أعمالها الفنية للصندوق.


من جانبه أوضح المنتج صفوت غطاس معوقات الإنتاج التى تحدث الآن، من خلال احتكار شركة إنتاج واحدة جميع الأعمال الدرامية، وتحدث عن أسباب تأخير عرض مسلسل سميرة أحمد الجديد "بالحب هنعدى"، كما تطرق بالحديث عن المنصات الإلكترونية التى تقدم الأعمال الدرامية مثل "شاهد نت" و"Watch it".


وفي الختام تم عرض فيلم "إمرأة مطلقة" ﺗﺄﻟﻴﻒ حسن شاه وﺇﺧﺮاﺝ أشرف فهمي، بطولة سميرة أحمد، نجلاء فتحي، محمود ياسين، فريد شوقي، وخيرية أحمد.

 

أقرأ أيضا..بعد عملية بالشريان التاجي.. رسالة من سامح الصريطي لـ وزيرة الصحة

بحضور إيمان البحر درويش| افتتاح أسبوع الأفلام الروائية القصيرة بقصر السينما
بحضور إيمان البحر درويش| افتتاح أسبوع الأفلام الروائية القصيرة بقصر السينما
بحضور إيمان البحر درويش| افتتاح أسبوع الأفلام الروائية القصيرة بقصر السينما
بحضور إيمان البحر درويش| افتتاح أسبوع الأفلام الروائية القصيرة بقصر السينما
بحضور إيمان البحر درويش| افتتاح أسبوع الأفلام الروائية القصيرة بقصر السينما
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مهرجان الجونة السينمائي يعلن المشاريع المشاركة في الدورة الرابعة

تكريم سميرة أحمد بقصر السينما.. الأحد

الليلة.. الفنانة سميرة أحمد في ضيافة قصر السينما

«مدام لوريتا».. حكاية أول فيلم فكاهي قصير قدم فنانا من جيل الرواد في السينما المصرية

تامر عبدالمنعم والعبساوى يفتتحان أسبوع الأفلام بحضور نجوم الفن

ترشيحاتنا

الفنانة صفاء جلال ترد على المتنمرين: كتر خيرهم على الحسنات..فيديو

ناس عاوزين يفيدوا الكورة في مصر| ميدو يُحيّي اللجنة الخماسية

5 أسباب وراء تثبيت أسعار البنزين والسولار لنهاية العام.. تعرف عليها

ملابسات سقوط عنتيل الجيزة.. ضُبط في أوسيم وصوّر عشيقاته لمنعهن من الانفصال عنه

الحكومة: طرح 3869 وحدة إسكان اجتماعي بـ164 ألف جنيه للشقة

أيوه دافعين في الماتش.. نبيل الحلفاوي يقصف جبهة مشجع زملكاوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطعمة غير متوقعة تخلصك من سموم الجسم في دقائق

ثريا وفوزية تتحديان المجتمع بأول مطعم للنساء في السعودية .. شاهد

ماذا يحدث للجسم عند تناول السبانخ مرة واحدة في الأسبوع