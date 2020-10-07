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رياضة

فرنسا تكتسح أوكرانيا بسباعية وديًا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:51 م
صدى البلد
إسماعيل محمود
فاز المنتخب الفرنسي على نظيره الأوكراني بسبعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما منذ قليل في فرنسا، استعدادًا للاستحقاقات الدولية القادمة.

افتتح كامافانيجا التسجيل لمنتخب فرنسا في الدقيقة التاسعة، ليصبح أصغر من يسجل للفرنسيين منذ الحرب العالمية الثانية.

أولفييه جيرو تألق في مباراته الدولية رقم 100 بقميص الديوك بتسجيله الهدفين الثاني والثالث في الدقيقة 24، 34، ليرفع رصيده من الأهداف معهم لـ 42 هدفًا كثاني أكثر المسجلين دوليًا لفرنسا.

وسجل الأوكراني ميكلينيكو الهدف الرابع لفرنسا بالخطأ في مرمى فريقه، لينتهي الشوط الأول بتقدم فرنسا برباعية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، قلص تسيجناكوف النتيجة لأوكرانيا بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 53، لكن توليسوا ومبابي وجريزمان ردوا بثلاثة أهداف لفرنسا، لتنتهي المباراة بفوز الديوك بسبعة أهداف مقابل هدف.
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