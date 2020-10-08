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حقيقة تخفيض قيمة التصالح للمباني مجددا.. متحدث الوزارة يجيب|فيديو

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:14 ص
صدى البلد
إسراء صبري
قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه حتى الآن وصل عدد المتقدمين لطلبات التصالح الى مليون 750 ألف طلب، متابعا: هناك زيادة كبيرة في أعداد التصالح خلال الفترة الماضية، وذلك نتيجة للتسهيلات التي تقدمها المحافظات.


وأضاف "قاسم" خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن وزير التنمية المحلية تواصل مع المحافظين من أجل مراعاة البعد الاجتماعي في تطبيق قانون التصالح، معقبا: بالفعل ونتيجة توصيات وزير التنمية المحلية بدأت المحافظات في التخفيض.

وأكمل: محافظة بورسعيد بدأت في التخفيض هي والشرقية وكفر الشيخ وذلك بمناسبة أعياد أكتوبر، معقبا: تتصدر محافظة البحيرة من حيث عدد المتقدمين في طلبات التصالح حتى الآن يليها المنوفية.

وتابع: أصبح هناك مليون و750 ألف وحدة مرخصة الآن، معقبا: دراسة طلب التصالح بتاخد من شهرين إلى 3.

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