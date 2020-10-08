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فن

صفاء جلال ترد بقوة على منتقدي ابنتها المحجبة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:16 ص
صفاء جلال وابنتها
صفاء جلال وابنتها
أحمد إبراهيم
ردت الفنانة صفاء جلال على الانتقادات التى تعرضت لها من قبل متابعيها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بسبب صورتها مع ابنتها المحجبة. 

وقالت صفاء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "التاسعة"، "كل واحد يحب ربنا بطريقته، وأنا علاقتي بربنا جميلة، وأنا منحت حرية الاختيار لبنتي وهي قررت تتحجب".

وأضافت جلال "لا أجبر بناتي على شيء، وأنا نشرت الصورة عشان فرحانة بسلمى لما كملت 20 سنة، وعلمتها الصلاة والصوم وهي اختارت الحجاب وأنا كمان بعمل حاجات كتير كويسة، ومش معنى إني مش محجبة إني بني آدمة وحشة".

وأوضحت جلال أن هناك توحشًا في مواقع التواصل الاجتماعي وإن الناس عليها أن تحجب لسانها قبل شعرها من خلال قول الخير أو الصمت.

ومن جانبها أشارت سلمى ابنة صفاء جلال إلى أن والدتها هي من شجعتها على المضي قدما في طريق حب الدين وإنها من اختارت ارتداء الحجاب بإرادتها، لافتة إلى دراستها في قسم الرسوم المتحركة بمعهد السينما وحبها للفن بكل أنواعه وأشكاله.
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