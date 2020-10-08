الأهلي رجع.. نبيل الحلفاوي يعلق على أداء الأهلي تحت قيادة موسيماني

علق الفنان نبيل الحلفاوي على أداء النادي الأهلي تحت قيادة المدرب الجديد موسيماني أمام فريق إنبي أمس في إطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.





وكتب نبيل الحلفاوي عبر حسابه على "تويتر"، "الموس اتأخر في التغيير الأخير. وكان ممكن صالح وشاب جديد. لكن واضح إن الكيميا تمام بين الموس والفريق. التمريرات اكتسبت دقة أكثر(كانت أحسن في الشوط الأول)واللمسة الواحدة والاستخلاص. عموما الأهلي رجع لمستوى الدور الأول. المهم الاستمرار.".









وفاز الأهلي على إنبي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الأسبوع الـ32 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز









وسجل مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هدفين أمام إنبي، ليرتقي إلى المركز السابع في قائمة ترتيب الهدافين لدوري هذا الموسم بـ7 أهداف فيما سجل اجايي الهدف الثالث للفريق.





وأكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الإيجابيات في مباراة اليوم أمام إنبي كثيرة، وفي مقدمتها الفرص التي حصل عليها الأهلي على مدى شوطي اللقاء، وقال إن هناك تحسنًا كبيرًا في التمرير، وإن اللاعبين بدأوا يؤدون بالشكل الذي يرغب فيه.













وأوضح أن الدفاع كان متماسكًا بشكل كبير، وأن الفريق لم يواجه متاعب دفاعية، إلى جانب تألق مروان محسن، الذي أظهر شخصية قوية في التسجيل خاصة في الهدف الثاني.



