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رياضة

احتفالا بانتصارات أكتوبر.. وزارة الشباب تنظم ماراثون للدراجات بجميع المحافظات

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:15 م
وزير الرياضة صورة
وزير الرياضة " صورة أرشيفية"
ريهام بكير
تنظم وزارة الشباب والرياضة ماراثون للدراجات الهوائية بجميع محافظات الجمهورية تحت شعار "شباب مصر يهنئ مصر في احتفالات النصر"، بحضور محافظي المحافظات، وذلك غدًا الجمعة ٩ أكتوبر، وذلك في إطار احتفالات وزارة الشباب والرياضة بانتصارات أكتوبر المجيدة. 

وعبر الفيديو كونفرانس يطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إشارة بدء الماراثون، بجميع محافظات الجمهورية في الثامنة والنصف صباحًا. 

وفي ذلك الصدد وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التهنئة للقوات المسلحة والقيادة السياسية والشعب المصري، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة المصرية ركيزة أساسية من ركائز التنمية والبناء التي وضعت مصر في مصاف الدول المتقدمة في الوقت الحالي. 

وخصّصت وزارة الشباب والرياضة  جوائز تصل إلى ٥٠٠ جنية لأول ٢٥ متسابق على كل محافظة بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز التقديرية. 

ويأتي ماراثون الدراجات الهوائية الذي تنظمه الوزارة ضمن عدد من  الفاعليات المستمرة على مدار الشهر والتي تنظمها الوزارة احتفالًا بالذكرى ٤٧ لنصر أكتوبر. 
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