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رياضة

طالب بمستحقاته.. اتحاد الكرة يصدر بياناً بمناسبة بدء إجراءات الموسم الجديد

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 03:16 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
يسري غازي
أصدر إتحاد الكرة عبر الموقع الرسمي بيانا بشأن بدء إجراءات الموسم الكروى الجديد.

جاء بيان الجبلاية على النحو التالي : 
بمناسبة بدء اجراءات الموسم الكروي الجديد 2020-2021 يهدي الاتحاد المصري لكرة القدم أمنياته الطيبة إلى كل الأندية المشاركة في مسابقاته وإلى كل العاملين في المنظومة الكروية المصرية التي يكن لها الاتحاد كل تقدير ويقف منها بمسافة واحدة.

ويهم الاتحاد المصري بهذه المناسبة التأكيد على أن اجراءات قيد اللاعبين للموسم الجديد ستسير وفق الإجراءات المتبعة والمعروفة والمتفقة مع تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم في هذا الشأن.

ويرجو الاتحاد المصري وفق هذه المعطيات أن تقوم جميع الأندية بسداد ما عليها من مستحقات مالية لدى الاتحاد والوفاء بالتزاماتها نحو أي جهة أخرى أو أي من لاعبيها على الوجه المحدد بقرارات من الاتحاد الدولي أو صادرة عن الاتحاد المصري وفق اللوائح المعمول بها.

ويرجو الاتحاد المصري أن يكون الموسم الجديد فأل خير على الكرة المصرية وأنديتها والعاملين بها وأن يكون خطوة ارتقاء لها ، وهو ما لن يتأتى إلا باحترام القوانين الملزمة واللوائح المعمول بها.

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