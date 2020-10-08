بحضور شخصيات عالمية.. بشرى: مهرجان الجونة يضم أفضل الأعمال هذا العام.. فيديو

قالت الفنانة بشري رئيس العمليات والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائى، إن المهرجان يحاول أن ينتقي أفضل إنتاجات العام، نحن نصارع من أجل وجود أفضل الأفلام المتواجدة في العام، معقبة: بنصارع في وقت مختلف وصعب وهو وقت أزمة كورونا.



وأكملت "بشرى" خلال مؤتمر الجونة السينمائي، أن المهرجان يضم مجموعة من الأفلام تعد الأفضل، متابعة: الدورة الحالية تعد الأفضل.



وتابعت: جسر الجونة هو ملتقى النجوم وصناع السينما، وسيكون هناك ندوة عن المرأة وصناعة السينما، معقبة : سيكون للمرأة تواجد واضح داخل هذه الندوة.



وأوضحت أن من المشاركات فيها نجمة هندية شهيرة ريشا شادا، والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار كما ستقام ورشة تمثيل يحاضر فيها واحد من أهم المحاضرين في العالم.



وأضافت سيكون هناك مدرب شهير وهو يعد من أشهر المدربين على مستوى العالم، وهو بالفعل سيكون مشارك في المهرجان.





وتشارك المخرجة أنيسة داود في المسابقة حيث تقدم فيلمها "البانو" (تونس، فرنسا)، ويتناول الفيلم قصة أب يُجبر على مجالسة طفله بمفرده لأول مرة، الأمر الذي يدفعه إلى مواجهة مخاوفه الدفينة بعد عرضه في برنامج آفاق (أوريزونتي) الخاص بالدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي، يُعرض في الجونة فيلم جاسمين ترينكا القصير الأول "أن أصبح أمي" (إيطاليا)، وغيرها.





وأعلن مهرجان الجونة السينمائي عن موضوعه الرئيسي وملصق دورته الرابعة، التي ستقام في مدينة الجونة هذا العام، ويحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة - المساحة الثقافية الفريدة من نوعها في المنطقة - فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء.





مهرجان الجونة السينمائي من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية.



