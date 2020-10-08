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أخبار العالم

بعد انسحاب ترامب.. جو بايدن يعلن عدم خوض المناظرة الرئاسية الثانية

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 06:17 م
صدى البلد
قسم الخارجي
أعلنت حملة مرشح الرئاسة الأمريكية جو بايدن، عدم المشاركة في المناظرة الرئاسية الثانية، مؤكدة على إيجاد بديل مناسب للرد على أسئلة المواطنين. 

وطالبت الحملة من لجنة المناظرات الرئاسية تأجيل مناظرة اللقاء المفتوح إلى 22 أكتوبر الجاري. 

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عدم مشاركته في المناظرة الرئاسية الثانية ضد مرشح الرئاسة الأمريكية جو بايدن، وذلك عقب إعلان اللجنة المسئولة عن تحويلها إلى مناظرة افتراضية، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وقال ترامب في تصريحات إلى شبكة فوكس نيوز الأمريكية: "لن أشارك في مناظرة افتراضية، لن أضيع وقتي في مناقشة افتراضية". 

وكانت حملة جو بايد قد أعلنت موافقتها على خوض المناظرة الرئاسية المقبلة افتراضيا، وذلك عقب إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

واعتبرت لجنة المناظرات الرئاسية الأمريكية، أن خطوة تحويل المناظرة إلى "افتراضية" هامة للغاية، وذلك وسط شكوك عن صحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 

وذكرت شبكة "سي ان ان" الأمريكية أن في حالة عدم مشاركة ترامب في المناظرة المقبلة، فسيُحرم من المنصة التي يحتاجها في وقت تتأخر فيه حملته في كافة استطلاعات الرأي في عدد من الولايات المتأرجحة الرئيسية.

ومن ناحية أخرى، أعلن طبيب الرئيس الأمريكي استقرار الحالة الصحية للرئيس، وعدم تعرضه لأرتفاع في درجة الحرارة منذ 4 أيام. 
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