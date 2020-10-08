وزيرة التضامن: ندرس توصيل المعاشات لـ كبار السن "في بيوتهم"

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تدرس توصيل المعاشات لمنازل كبار السن، مردفة:" قدمنا هذا الشهر منحا لكبار السن أهمها الإعفاء من رسوم وسائل النقل العامة.





وتابعت القباج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن كبار السن لهم من الدولة كل الاحترام والتقدير، ودائما تسعى الحكومة بكل قطاعاتها لخدمتهم وراحتهم.





وأردفت وزيرة التضامن الاجتماعي: "قررنا عودة تشغيل الحضانات بكامل كثافتها، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية".





وفي سياق آخر، تقدمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولرجال القوات المسلحة البواسل ، وللشعب المصرى العظيم، بمناسبـة الذكرى 47 لنصر أكتوبر العظيم.





وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القوات المسلحة حققت نصرا عظيما في حرب العزة والكرامة،وحطمت كل النظريات العالمية، وقدمت ولاتزال تقدم أروع الأمثلة في التضحيات من أجل مصر.





وأضافت نيفين القباج اننا نستلهم من نصر أكتوبر العظيم وقواتنا المسلحة روح الإصرار والنصر ، مقدمة تحية إجلال وتقدير للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن ،متمنية لوطننا العزيز كل الخير والتقدم والازدهار .