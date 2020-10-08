شاهد.. شهادات القادة الإسرائيليين عن حرب أكتوبر واعترافهم بالهزيمة

عرض برنامج"الحياة اليوم" تقريرا يجمع شهادات القادة الإسرائيليين عن حرب أكتوبر واعترافهم بالهزيمة.
وقالت جولدا مائير، رئيسة الوزراء الإسرائيلية، إن ما حدث في أكتوبر لا يعد مجرد حدث رهيب ولكن ماحدث مأساة ستظل معي وستعيش حتى الموت، معقبة: لا شيء أقسى على نفسي من كتابة ما حدث في أكتوبر للإسرائيليين.
وأضاف إيرل شارون، قائد أحد الفرق بحرب أكتوبر، أن بعد الهزيمة بـ 24 ساعة توجهنا جنوبا عبر الصحراء، وكان هناك حالة من الفوضى تعم المكان، متابعا: أحد الضباط المتواجدين نظر لي بذهول وقال "ياسيدي أن هذا الأمر لا يصدق..نحن لا نستطيع إيقافهم.
وأكمل لقد فقدنا 300 فرد بالإضافة إلى ما يقارب 1000 جندي مصاب، معقبا: يومها أمضينا ليلة من أسوأ الليالي في حياتنا.
واوضح أن الحرب كانت صعبة وقوية للغاية، متابع: قواتنا البرية والجوية تعرضوا إلى مواقف وضغوطات صعبة ومريرة.
وقالت جولدا مائير، رئيسة الوزراء الإسرائيلية، إن ما حدث في أكتوبر لا يعد مجرد حدث رهيب ولكن ماحدث مأساة ستظل معي وستعيش حتى الموت، معقبة: لا شيء أقسى على نفسي من كتابة ما حدث في أكتوبر للإسرائيليين.
وأضاف إيرل شارون، قائد أحد الفرق بحرب أكتوبر، أن بعد الهزيمة بـ 24 ساعة توجهنا جنوبا عبر الصحراء، وكان هناك حالة من الفوضى تعم المكان، متابعا: أحد الضباط المتواجدين نظر لي بذهول وقال "ياسيدي أن هذا الأمر لا يصدق..نحن لا نستطيع إيقافهم.
وأكمل لقد فقدنا 300 فرد بالإضافة إلى ما يقارب 1000 جندي مصاب، معقبا: يومها أمضينا ليلة من أسوأ الليالي في حياتنا.
واوضح أن الحرب كانت صعبة وقوية للغاية، متابع: قواتنا البرية والجوية تعرضوا إلى مواقف وضغوطات صعبة ومريرة.