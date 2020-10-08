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مرأة

بالأحمر المكشوف.. ريهام أيمن تثير الجدل بإطلالة جريئة

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:06 م
صدى البلد
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رنا عصمت
شاركت ريهام أيمن، زوجة الفنان شريف رمزي، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة ناعمة وساحرة. 

وظهرت ريهام أيمن بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية توب باللون الأحمر النارى مكشوف الأكتاف والصدر والظهر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة. 

أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة. 

وكانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.
بالأحمر المكشوف.. ريهام أيمن تثير الجدل بإطلالة جريئة
بالأحمر المكشوف.. ريهام أيمن تثير الجدل بإطلالة جريئة

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