لعلهم يفقهون.. خالد الجندي: معاداة الإخوان الإرهابيين وبغضهم واجب.. وداعية: الرزق ليس مالا فقط بل يشمل العلم والأخلاق والزوجة

حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية دي إم سي"

خالد الجندي: معاداة الإخوان الإرهابيين وبغضهم "واجب"

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ظهر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في حلقة جديدة من برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية "دي إم سي" برفقة الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، والشيخ رمضان عفيفي، والشيخ أشرف الفيل.

وقال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القرآن حدد لنا من نحبهم ونبغضهم في الحياة الدنيا حتى لا يختلف الكثير منا على ذلك.





وأضاف الجندي، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن الله تعالى قال في كتابه العزيز "لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ".





وأشار إلى أنه لو خرج فئة من الناس مثل جماعة الإخوان الإرهابيين يعادون الوطن ويتحدون مع الخارج لمحاربة الوطن، فهؤلاء يجب بغضهم ومعاداتهم لأنهم يعادون الوطن.





وذكر أن هذه الجماعة تفرح لحزننا وتحزن لفرحنا وتؤذي أبناء الوطن بل وتقلتهم، مستشهدا بقوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ".





وتابع: لا تحية لأعداء الوطن ولا موالاة لأعداء مصر، ولا كرامة لمن يحرضون على شعوبنا أو جيشنا واقتصادنا.



