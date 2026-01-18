قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

أفضل 10 وجبات عشاء في وقت متأخر من الليل

العشاء المتاخر
العشاء المتاخر
اسماء محمد

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن وجبات صحية للعشاء في وقت متأخر من الليل للحفاظ على الوزن الصحي والوقاية من الأمراض.

وجبات صحية في الليل 

 ووفقا لما جاء في موقع
healthyfood نعرض لكم أفضل 10 وجبات عشاء في وقت متأخر من الليل.

وجبة العشاء

أومليت أو فريتاتا
خضار مقلية
مشروب بديل للوجبات
سلطة التونة أو الدجاج
سمك السلمون أو التونة على البسكويت
بطاطا محشوة بالتونة وسلطة الكولسلو
ربع دجاجة مشوية أو شرائح دجاج مع سلطة
ساشيمي مع سلطة الأعشاب البحرية
وعاء من حساء الخضار
مزيج من أربعة أنواع من الفاصوليا أو الذرة مع سلطة مشكلة.
 

كيف يؤثر تأخير الوجبات على الجسم

قالت أخصائية التغذية سوزي بوريل نصائحها للتعامل مع وجبات الطعام المتأخرة.

مع ساعات العمل الطويلة والحياة المزدحمة، ليس من المستغرب أن نتناول وجبة العشاء غالبًا بعد الساعة الثامنة مساءً.

 وهذا ليس خبرًا سارًا لصحتنا، إذ يعني أن معظم سعراتنا الحرارية تُستهلك خلال النصف الثاني من اليوم، عندما نميل إلى الخمول نسبيًا، فنقضي وقتنا في الاختلاط الاجتماعي أو الاسترخاء أمام التلفاز. ومن الآثار الجانبية لتناول وجبات متأخرة زيادة الوزن تدريجيًا، خاصةً إذا اخترنا وجبات سريعة غنية بالسعرات الحرارية، مثل الوجبات التايلاندية الجاهزة، أو المكرونة، أو الخبز المحمص، أو حبوب الإفطار، لإشباع جوعنا.

قد يتساءل البعض عن سبب كون تناول نفس الأطعمة التي نتناولها عادةً، ولكن في وقت متأخر من الليل، يجعل التحكم في الوزن أكثر صعوبة.

الأمر يرجع إلى حقيقة أن جسم الإنسان مبرمج وفقًا لإيقاع الساعة البيولوجية الذي يستمر 24 ساعة.

هذا يعني أن عملية التمثيل الغذائي والهرمونات لدينا مبرمجة للقيام بعملها خلال النهار عندما نكون نشطين، ثم تخزينها وبنائها واستعادتها في الليل عندما نرتاح وننام ونجدد أجسامنا.

للحفاظ على عملية الأيض، وقدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية بأفضل شكل، ويُفضل تناول معظم السعرات الحرارية التي نحتاجها خلال النهار، ثم الحصول على قسط من الراحة لمدة تتراوح بين 10 و 12 ساعة ليلاً دون طعام أما بالنسبة للعشاء، فيعني هذا تناول آخر وجبة في اليوم في موعد أقصاه الساعة الثامنة مساءً.

لسوء الحظ، هذا غير ممكن للكثيرين منا، لذا نحتاج إلى استراتيجيات لتحقيق التوازن الأمثل بين حياة مليئة بالنشاط والحيوية، وحياة اجتماعية خارج العمل، واختيارات غذائية صحية للحفاظ على أفضل صحة ممكنة.

جرّب النصائح الخمس التالية لاتخاذ خيارات أفضل عندما تجد نفسك تبحث عن وجبة عشاء بعد يوم طويل وشاق

العشاء وجبات العشاء وجبات عشاء صحية إنقاص الوزن العشاء في وقت متأخر من الليل

